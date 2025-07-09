Дайте чувствам право на хаос: любовный гороскоп на июль-2025 для знаков зодиака

Для Близнецов любовь в июле — это диалог, а не драма. Те, кто в паре, поймут: важные разговоры можно вести не только в разгар конфликта, но и на закате у воды. Одиноким стоит присмотреться к людям, с которыми легко говорить — возможно, за легкостью кроется нечто глубокое. Не пытайтесь все разложить по полочкам — дайте чувствам право на хаос.