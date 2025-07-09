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Суд признал «Объединенный переходный кабинет» террористической организацией

Формирование «Объединенный переходный кабинет» признано террористической организацией.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Беларуси принял решение о признании иностранного формирования «Объединенный переходный кабинет» террористической организацией, удовлетворив соответствующее заявление генерального прокурора республики. Верховный суд признал террористической организаций все входящие в «Объединенный переходный кабинет» структурные подразделения, запретив их деятельности на территории Беларуси.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, Верховный суд в своем решении пришел к выводу о вывод «о наличии в действиях организаторов и активных участников так называемого Кабинета элементов террористической деятельности».

Также высшая судебная инстанция в своем вердикте отметила, что ряд членов названного формирования непосредственно участвовали в организации на территории Беларуси актов терроризма.

Ранее мы писали о том, что в Банковском процессинговом центре рассказали, когда вернут деньги белорусов на их карточки после сбоя, который произошел в среду, 9 июля 2025 года (здесь об этом).