Суд признал «Объединенный переходный кабинет» террористической организацией

Верховный суд Беларуси принял решение о признании иностранного формирования «Объединенный переходный кабинет» террористической организацией, удовлетворив соответствующее заявление генерального прокурора республики. Верховный суд признал террористической организаций все входящие в «Объединенный переходный кабинет» структурные подразделения, запретив их деятельности на территории Беларуси.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, Верховный суд в своем решении пришел к выводу о вывод «о наличии в действиях организаторов и активных участников так называемого Кабинета элементов террористической деятельности».
Также высшая судебная инстанция в своем вердикте отметила, что ряд членов названного формирования непосредственно участвовали в организации на территории Беларуси актов терроризма.
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