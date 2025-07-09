В Самаре утвердили охранные обязательства для усадьбы купца Слюсарева

Это двухэтажный деревянный дом в историческом центре города. Документ появился на сайте областной Госинспекции по охране объектов культурного наследия.
Усадьба купца Ф. М. Слюсарева находится в Самарском районе города на пересечении улиц Комсомольской, 23 и Алексея Толстого, 36. Строили в 1840-е и 1852 году.
Охранные обязательства утвердили для литер А и А1, Б-Б3. Есть прямоугольные проемы и с арочной перемычкой, пилястры, венчающие карнизные пояса. Объект выполнен в традициях обустройства деревянных зданий с элементами эклектики.
В течение полутора лет нужно оценить техническое состояние дома, за 2 года составить научно-проектную документацию по реставрации, за 5 — обновить. Постоянно нужно поддерживать в надлежащем состоянии.
Ранее в Самаре перечень зданий-памятников пополнился тремя объектами XIX века постройки.
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