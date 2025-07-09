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«Аэрофлот» обнародовал стоимость билетов на первый рейс в Геленджик

Стоимость билетов на первый рейс «Аэрофлота» в Геленджик будет от 17,8 тыс руб.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик, первый стоит на 18 июля, стоимость начинается от 17,8 тысячи рублей, следует из данных сайта авиаперевозчика, с которыми ознакомились РИА Новости.

Перелет будет выполнен на самолете Airbus A320.

Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. «Аэрофлот» анонсировал старт продаж билетов на рейсы из Москвы в Геленджик с 9 июля.

Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.