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Путин назначил новых судей в Башкирии

В Башкирии назначены новые судьи по указу президента.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в судах Башкирии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Альгис Муфтиев назначен заместителем председателя Ишимбайского городского суда, а Гафур Абрахимов возглавит Кугарчинский межрайонный суд. Эти и другие назначения сделаны на шестилетний срок.

В районных судах также произошли изменения. Резеда Хасаева стала судьей Баймакского районного суда, Радмир Фаткуллин — Балтачевского межрайонного суда. Ильфир Хабибуллин назначен в Караидельский межрайонный суд, а Галина Щербакова будет работать в Октябрьском районном суде Уфы.