Путин назначил новых судей в Башкирии

В районных судах также произошли изменения. Резеда Хасаева стала судьей Баймакского районного суда, Радмир Фаткуллин — Балтачевского межрайонного суда. Ильфир Хабибуллин назначен в Караидельский межрайонный суд, а Галина Щербакова будет работать в Октябрьском районном суде Уфы.