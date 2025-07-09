Экс-полузащитник «Крыльев» Роман Ежов подписал контракт с «Сочи» на 3 года

Бывший футболист волжан будет выступать за южан в следующем сезоне РПЛ под 27-м номером.
В карьере Романа Ежова только два клуба — «Чертаново» (с 2014-го по 2020 год) и самарские «Крылья Советов». За вторых провел 142 матча, отличился 13 раз и отдал 20 ассистов. В минувшем сезоне сыграл в 23 играх. Отметился двумя голевыми.
После чемпионата стал свободным агентом. Ранее сообщали о возможном переезде на юг. А 9 июля официально пополнил состав «Сочи». Также на днях к «барсам» присоединился еще один бывший полузащитник самарцев Антон Зиньковский.
Недавно «зелено-бело-синие» объявили об аренде 20-летнего защитника и воспитанника столичного «Динамо» Ивана Лепского.
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