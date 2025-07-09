Цены на мед в Кишиневе бьют рекорды: За килограмм продавцы просят до 200 леев.
Оптовые цены на свежий акациевый мёд ещё не сформировались, а в розницу этот продукт предлагают лишь отдельные пчеловоды на ярмарках по 190−200 леев/кг.
Как утверждает исполнительный директор Национальной ассоциации пчеловодов Молдовы (ANARM) Ион Максим, такой уровень цен на акациевый мёд текущего года — видимо, самый высокий за всю историю наблюдений. Из-за неблагоприятных погодных условий весны и начала лета 2025 года страна получит не более 10% среднестатистического медосбора с белой акации и не более 20−30% — с липы.
Товарные объёмы этих продуктов будут мизерны. Вероятнее всего, их реализация преимущественно будет происходить осенью-зимой, когда активизируются европейские трейдеры, пишет logos-pres.md.
Очень скудным также оказался медосбор с рапса и майских трав. Многие пчеловоды даже не стали откачивать этот мёд — оставили его в качестве кормового ресурса для пчелосемей. Вероятнее всего, производство-2025 меда в Молдове будет существенно ниже среднестатистического за последнее пятилетие (оценивается на уровне 4 тыс. тонн).
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