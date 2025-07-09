В зоне СВО погиб член банды Цапков

Один из участников банды Цапков Андрей Быков, приговоренный к 20 годам за убийства и разбои, погиб в зоне специальной военной операции. Он получил помилование после заключения контракта с Минобороны. При этом о его гибели стало известно только спустя несколько месяцев после смерти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».