АТАГ: число бронирований отелей в Геленджике может вырасти на 35 процентов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Количество бронирований средств размещения в Геленджике после открытия аэропорта во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на 35−45%, сообщил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов — с 18 июля.
«По нашим прогнозам, после открытия аэропорта количество бронирований средств размещения в Геленджике во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на порядка 35−45%. При этом в моменте всплеск интереса к направлению может возрасти в 2−3 раза. Но непосредственно количество бронирований будет зависеть от уровня цен на авиабилеты и проживание. Также необходимо учитывать, что многие россияне уже спланировали свой летний отдых и уже оплатили транспорт или отели по другим направлениям», — сказал Брагин.
Он отметил, что Геленджик традиционно входит в топ бронирований самостоятельных туристов по России летом и в бархатный сезон. «Это одно из любимых направлений отдыха семей с детьми. “Открытие аэропорта в Геленджике улучшит транспортную доступность других курортов Краснодарского края”, — подчеркнул директор ассоциации.