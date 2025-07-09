АТАГ: число бронирований отелей в Геленджике может вырасти на 35 процентов

«По нашим прогнозам, после открытия аэропорта количество бронирований средств размещения в Геленджике во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на порядка 35−45%. При этом в моменте всплеск интереса к направлению может возрасти в 2−3 раза. Но непосредственно количество бронирований будет зависеть от уровня цен на авиабилеты и проживание. Также необходимо учитывать, что многие россияне уже спланировали свой летний отдых и уже оплатили транспорт или отели по другим направлениям», — сказал Брагин.