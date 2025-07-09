Следователи проверяют массовую гибель рыбы в Азовском районе

В Азовском районе следователи проверят информацию о гибели рыбы. Об этом сообщили в региональном ведомстве 9 июля.
В соцсетях появились тревожные сообщения об обмелении реки Мокрая Чубурка, массовой гибели рыбы и распространяющемся зловонии. Местные жители бьют тревогу: по их мнению, причиной катастрофы могли стать искусственные пруды и дамбы, активно строившиеся в последние годы.
Следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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