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Следователи проверяют массовую гибель рыбы в Азовском районе

В Азовском районе следователи выясняют причины гибели реки.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе следователи проверят информацию о гибели рыбы. Об этом сообщили в региональном ведомстве 9 июля.

В соцсетях появились тревожные сообщения об обмелении реки Мокрая Чубурка, массовой гибели рыбы и распространяющемся зловонии. Местные жители бьют тревогу: по их мнению, причиной катастрофы могли стать искусственные пруды и дамбы, активно строившиеся в последние годы.

Следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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