У главы МХАТа Владимира Кехмана прошли обыски

Во МХАТе Кехман сразу начал действовать резонансно: отменил спектакль с Ольгой Бузовой («Я написал ей СМС, чтобы она не обижалась на меня — что нет ничего личного, только бизнес. Продано всего лишь 225 билетов. Эта цифра не позволяет мне выпустить спектакль», — объяснял он), принялся за «жесточайшие сокращения» штата, поддержал идею введения в театре цензуры, поругался со СМИ, отыскал во МХАТе мощи, освятил театр после Боякова, заявил о хищении из учреждения миллионов рублей, назначил главным режиссером Галину Полищук и «отшил Филиппа Киркорова, как чушпана», после «голой вечеринки». А также затеял, собственно, капитальный ремонт здания, который должен был обойтись в 5−6 млрд рублей — как бюджетных, так и спонсорских средств.