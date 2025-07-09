Нашествие комаров и мошек ожидается на выходных: как защититься

— Натуральные репелленты, такие как масла лаванды, чайного дерева и цитронеллы, тоже могут отпугивать комаров. Их лучше распылять в помещении вместе с увлажнителями воздуха, — посоветовала врач. — Эффективность натуральных средств обычно ниже, чем у химических, но они, как правило, более безопасны для здоровья и экологии. Например, для отпугивания насекомых можно обработать поверхности смесью уксуса и воды.