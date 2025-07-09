Нашествие комаров и мошек ожидается на выходных: как защититься

В столичном регионе и ряде других областей к выходным ожидается нашествие комаров и мошкары. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский объяснил это явление тем, что для их размножения и развития сейчас складываются благоприятные условия: высокая температура воды, большое количество луж и жара. Пик активности насекомых ожидается с 19 июля. Какие средства могут помочь защититься от комаров и мошкары, как выбрать подходящее — в материале «Вечерней Москвы».
Репелленты: чем различаются и как выбрать.
Для защиты от насекомых разработаны специальные средства — репелленты. Это природные или синтетические химические вещества, которые отпугивают комаров, мошкару, клещей, моль и жуков. Важно отметить, что они именно отпугивают, а не уничтожают насекомых.
Роскачество для выбора репеллента рекомендует обращать внимание на его:
состав;срок годности;длительность защиты;концентрацию активного вещества;категорию продукта.
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Репелленты различаются:
По способу применения:
Спреи, мази и прочие средства — наносятся на кожу или одежду. Фумигаторы, лампы и иные — применяются в помещениях и на улице без прямого контакта с кожей или одеждой человека. Репелленты в формате ультразвуковых приборов, браслеты и наклейки — они тоже отпугивают насекомых.
По составу:
на натуральной основе — например, с эфирными маслами;с ингредиентами химического происхождения.
По длительности действия:
могут быть как короткодействующими — до трех часов с необходимостью повторного нанесения;так и длительно сохраняющими эффект — от четырех и более часов.
По целевому действию:
бывают однонаправленными — только от комаров или только от клещей;комплексными, то есть от всех типов насекомых — комаров, мошек, клещей и так далее.
Природные репелленты:
Существуют природные ингредиенты, которые обладают эффектом репеллентов, а именно:
масла цитрусовых;гвоздика;камфора;черемуха;запах чеснока.
Однако не все так просто.
Врач-дерматолог, косметолог, аккредитованный инфекционист Марият Мухина предупредила, что репелленты, которые отпугивают и комаров, и клещей, очень токсичны. Их попадание на кожу крайне нежелательно. Поэтому она посоветовала выбирать детские средства для отпугивания насекомых — они будут более адаптированными и нетоксичными.
— Натуральные репелленты, такие как масла лаванды, чайного дерева и цитронеллы, тоже могут отпугивать комаров. Их лучше распылять в помещении вместе с увлажнителями воздуха, — посоветовала врач. — Эффективность натуральных средств обычно ниже, чем у химических, но они, как правило, более безопасны для здоровья и экологии. Например, для отпугивания насекомых можно обработать поверхности смесью уксуса и воды.
Чтобы не навредить здоровью, защищаясь от комаров, важно использовать репелленты согласно всем инструкциям, добавила доктор.
Другие эффективные средства по мнению экспертов.
Сетки на окнах и вентиляции.
Журналист-натуралист Александр Хабургаев рассказал «ВМ», что самым эффективным способом защиты от насекомых являются москитные сетки — причем не только на окнах, но и на вентиляции. Этот способ экологичнее всего, особенно если дома есть дети и животные.
— «Городские» комары, которые уже привыкли к строению многоэтажных домов, могут проникать в квартиры не только через окна, но и через вентиляционные ходы. Поэтому есть смысл затянуть сеткой и их решетки, чтобы снизить количество попадающих в дом москитов, — порекомендовал эксперт.
Спирали.
На природе можно использовать спирали, чтобы дым от них отпугивал насекомых, отметил Хабургаев.
Правильная одежда.
Одним из основных способов защиты от насекомых является правильная одежда, подчеркнула Мухина:
— А именно с длинными рукавами и штанами на резинках, которые полностью закрывают тело и предотвращают доступ насекомых к коже. Защитное действие можно усилить с помощью специальных мелков, спреев и аэрозолей, но применение последних не рекомендуется детям, аллергикам и беременным женщинам.
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Муравьиная кислота.
Специалист по выживанию Данила Михайловский в беседе с «ВМ» посоветовал использовать от насекомых муравьиную кислоту:
— Нужно положить платок на муравейник и оставить его на 10−15 минут. Затем этот платок нужно встряхнуть и протереть им руки, шею, другие открытые части тела. На некоторое время это может спугнуть комаров, мошкару и других насекомых.
Грязь.
Также в диких условиях для защиты от москитов можно использовать грязь — она создаст «слой», который не пропустит укусы насекомых. Однако такая защита недолговечна, поэтому периодически нужно наносить грязь снова, отметил эксперт. Также для отпугивания комаров можно использовать дым костра.
При этом журналист-натуралист Хабургаев заверил, что прогнозы по «нашествию» комаров и мошкары сильно преувеличены:
— Сейчас начнется засуха, а значит, насекомых станет меньше. К тому же не все комары кусаются — таких всего около десяти видов из нескольких сотен, — сообщил эксперт.
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