Проба пера. Минские учащиеся предложили концепцию экологической остановки общественного транспорта

Между тем экологическая общественная остановка — это не единственный молодежный проект. Ольга Германович сообщила, что всего было подано 102 заявки на уровне района, и все они отсмотрены. Ни один из проектов не оставил комиссию равнодушной. Однако отобрано для реализации 25. Впрочем, и другие могут быть рассмотрены после доработки.