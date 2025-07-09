Проба пера. Минские учащиеся предложили концепцию экологической остановки общественного транспорта

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся Минского государственного колледжа технологии и дизайна легкой промышленности предложили концепцию экологической остановки общественного транспорта. Идея была воплощена в жизнь во Фрунзенском районе столицы по ул. Матусевича недалеко от Индустриально-педагогического колледжа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Идея учащихся колледжа Виктории Басиной и Ангелины Савчук была реализована при поддержке КУП «Зеленстрой Фрунзенского района города Минска». Остановка заметно преобразилась: стала выглядеть ярче, на ней появились живые цветы. При их выборе Ангелина и Виктория советовались с работниками «Зеленстроя», уточняли, какие цветы лучше приживутся и как за ними ухаживать.
Идея проекта — повышение экологической осведомленности, развитие зеленых технологий и формирование ответственного отношения к окружающей среде. По словам авторов, экологическая остановка в нынешнем виде — только проба пера, первый шаг к реализации задумки. «Идея пришла неожиданно, спонтанно. Мы думали, что полезное можно сделать для нашего города. Искали различные источники вдохновения и натолкнулись на подобную остановку. А дальше идею дорабатывали», — сказала Виктория Басина.
Заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска Ольга Германович подчеркнула важность таких проектов и участия в общественной жизни молодежи. «Надеемся, что в дальнейшем эта практика будет реализована на других общественных остановках. Это и внимание привлекает, и воспитывает молодежь, и просто радует население. Это возможность реализации инициатив молодежи, лидерских качеств, участия в жизни района и города», — сказала она.
По словам Ольги Германович, тема благоустройства сейчас особенно актуальна. Этот экологический и социальный проект призван привлечь внимание молодежи к их инициативам. Важно и то, что молодые люди, которые инициировали этот проект, будут ухаживать за ним в дальнейшем. А это послужит примером для студентов колледжа и вообще в целом для молодежи.
Проект является частью стратегии по развитию зеленых технологий и формированию ответственного отношения к окружающей среде в рамках проекта «Минская смена 2025».
Между тем экологическая общественная остановка — это не единственный молодежный проект. Ольга Германович сообщила, что всего было подано 102 заявки на уровне района, и все они отсмотрены. Ни один из проектов не оставил комиссию равнодушной. Однако отобрано для реализации 25. Впрочем, и другие могут быть рассмотрены после доработки.
Авторы инициативы Виктория Басина и Ангелина Савчук отметили, что планируют не только совершенствовать нынешнюю идею, но и реализовывать новые в будущем. -0-