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В Беларуси за полгода трудоустроено более 32 тыс. молодых людей

В период с января по июнь 2025 года трудоустроено на 13,5% больше молодежи по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за полгода трудоустроено более 32 тыс. молодых людей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В период с января по июнь 2025 года трудоустроено на 13,5% больше молодежи по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из общего числа трудоустроенных 29 тыс. составляют несовершеннолетние. В июне на работу вышли 19,3 тыс. студентов и школьников, что на 900 человек больше, чем в июне 2024 года.

Стали активнее и работодатели: заключено 2,3 тыс. договоров на поддержку молодежной занятости, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом 95% новых рабочих мест создано при поддержке Фонда социальной защиты.

Актуальные вакансии для подростков можно найти на официальном сайте Государственной службы занятости. На сайте представлено множество предложений с зарплатой около Br800. Работодатели готовы принять молодых людей на должности полеводов, подсобных рабочих, работников по уходу за животными, продавцов (без материальной ответственности) и другие. Также имеются более прибыльные предложения: курьер по доставке пиццы может зарабатывать до Br1 тыс., а член команды в сети ресторанов быстрого обслуживания — до Br1,8 тыс. −0-