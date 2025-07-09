В Беларуси за полгода трудоустроено более 32 тыс. молодых людей

В период с января по июнь 2025 года трудоустроено на 13,5% больше молодежи по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из общего числа трудоустроенных 29 тыс. составляют несовершеннолетние. В июне на работу вышли 19,3 тыс. студентов и школьников, что на 900 человек больше, чем в июне 2024 года.