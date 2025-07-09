9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за полгода трудоустроено более 32 тыс. молодых людей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В период с января по июнь 2025 года трудоустроено на 13,5% больше молодежи по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из общего числа трудоустроенных 29 тыс. составляют несовершеннолетние. В июне на работу вышли 19,3 тыс. студентов и школьников, что на 900 человек больше, чем в июне 2024 года.
Стали активнее и работодатели: заключено 2,3 тыс. договоров на поддержку молодежной занятости, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом 95% новых рабочих мест создано при поддержке Фонда социальной защиты.
Актуальные вакансии для подростков можно найти на официальном сайте Государственной службы занятости. На сайте представлено множество предложений с зарплатой около Br800. Работодатели готовы принять молодых людей на должности полеводов, подсобных рабочих, работников по уходу за животными, продавцов (без материальной ответственности) и другие. Также имеются более прибыльные предложения: курьер по доставке пиццы может зарабатывать до Br1 тыс., а член команды в сети ресторанов быстрого обслуживания — до Br1,8 тыс. −0-