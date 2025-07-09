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Начальник отдела школы кинологов в Уфе арестован за коррупцию

Сотрудник кинологической школы в Уфе задержан за взятку.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник материально-технического обеспечения ведомственной кинологической школы Уфы оказался в СИЗО. Кировский районный суд Уфы принял решение о его аресте до конца августа по подозрению в получении крупной взятки.

По версии следствия, обвиняемый вымогал у предпринимателя более двух миллионов рублей. Считается, что эти деньги предназначались за заключение госконтрактов, приемку работ и оказание общего покровительства в служебных вопросах.

Сейчас фигуранту дела предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере.

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