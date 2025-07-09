Начальник отдела школы кинологов в Уфе арестован за коррупцию

Сотрудник материально-технического обеспечения ведомственной кинологической школы Уфы оказался в СИЗО. Кировский районный суд Уфы принял решение о его аресте до конца августа по подозрению в получении крупной взятки.
По версии следствия, обвиняемый вымогал у предпринимателя более двух миллионов рублей. Считается, что эти деньги предназначались за заключение госконтрактов, приемку работ и оказание общего покровительства в служебных вопросах.
Сейчас фигуранту дела предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.