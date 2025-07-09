В Ростове на Пешкова введут двухстороннее движение из-за ремонта ливневки

Ростовских автомобилистов ждет серьезное испытание — с 21 июля по 1 октября на улице Пешкова введут временные ограничения движения. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.
Согласно опубликованной информации, полный запрет движения будет в районе дома № 41, а организация двухстороннего движения на участке от улицы Нансена до дома № 32.
Причина временных неудобств — это капитальный ремонт ливневой канализации.
Водителям рекомендуют следить за изменениями в организации движения и учитывать новые схемы проезда при планировании поездок.
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