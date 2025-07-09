Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на Пешкова введут двухстороннее движение из-за ремонта ливневки

Автомобилистов Ростова предупредили: участок улицы Пешкова закроют на 2 месяца.

Источник: Комсомольская правда

Ростовских автомобилистов ждет серьезное испытание — с 21 июля по 1 октября на улице Пешкова введут временные ограничения движения. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Согласно опубликованной информации, полный запрет движения будет в районе дома № 41, а организация двухстороннего движения на участке от улицы Нансена до дома № 32.

Причина временных неудобств — это капитальный ремонт ливневой канализации.

Водителям рекомендуют следить за изменениями в организации движения и учитывать новые схемы проезда при планировании поездок.

Подпишись на нас в Telegram.