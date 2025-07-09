Вячеслав Федорищев рассказал, как будет развиваться движение «Чистый спорт»

Глава Самарской области объяснил, как инициатива повлияла на российский футбол. Также поделился планами в этом направлении.
Недавно появились сведения о задержании арбитра Богдана Головко. Судил матчи Первой лиги. Рефери якобы дважды принял спорные решения в ничейной игре 34-го тура между столичным «Торпедо» и КАМАЗом из Набережных Челнов (1:1).
А в прошлом месяце по подозрению в покушении на передачу взятки поймали совладельца и директора московского клуба Леонида Соболева и Валерия Скородумова соответственно.
«Мне неправильно давать оценку действиям правоохранителей. Тем более, не касающихся региона, где работаю. Но точно знаю: все, с кем общались, когда объявили инициативу — спортивные функционеры, губернаторы, подчеркивают одно — правила в нашем любимом футболе должны быть понятными, прозрачными, простыми», — заявил Федорищев.
В разговоре с «СЭ» добавил: «Чистый спорт» будет развиваться. На международном форуме в Самаре в ноябре расскажут о результатах совместной с экспертами работы, поделятся предложениями. Плюс подготовят доклад о развитии детско-юношеского спорта, движения в целом.
Ранее экс-министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, как Владимир Путин поддержал футбол в Самаре.
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