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Вячеслав Федорищев рассказал, как будет развиваться движение «Чистый спорт»

Глава Самарской области объяснил, как инициатива повлияла на российский футбол. Также поделился планами в этом направлении.

Глава Самарской области объяснил, как инициатива повлияла на российский футбол. Также поделился планами в этом направлении.

Недавно появились сведения о задержании арбитра Богдана Головко. Судил матчи Первой лиги. Рефери якобы дважды принял спорные решения в ничейной игре 34-го тура между столичным «Торпедо» и КАМАЗом из Набережных Челнов (1:1).

А в прошлом месяце по подозрению в покушении на передачу взятки поймали совладельца и директора московского клуба Леонида Соболева и Валерия Скородумова соответственно.

«Мне неправильно давать оценку действиям правоохранителей. Тем более, не касающихся региона, где работаю. Но точно знаю: все, с кем общались, когда объявили инициативу — спортивные функционеры, губернаторы, подчеркивают одно — правила в нашем любимом футболе должны быть понятными, прозрачными, простыми», — заявил Федорищев.

В разговоре с «СЭ» добавил: «Чистый спорт» будет развиваться. На международном форуме в Самаре в ноябре расскажут о результатах совместной с экспертами работы, поделятся предложениями. Плюс подготовят доклад о развитии детско-юношеского спорта, движения в целом.

Ранее экс-министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, как Владимир Путин поддержал футбол в Самаре.

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