«Будущее наших стран зависит от того, как молодежь научится общаться». Караник о форуме «Дети Содружества»

Он отметил, что это нужно для того, чтобы с гордостью смотреть на достижения детей и внуков. «Такие мероприятия нужно проводить для того, чтобы обеспечить преемственность поколений. Потому что сложности отношений отцов и детей, описанные еще Тургеневым, — залог будущего развития. Если каждое следующее поколение такое же, как предыдущее, то не будет развития. Если будет разорвана связь поколений, это тоже путь в никуда. И несмотря на то, что мы разные, у нас разные интересы, мы должны найти точки соприкосновения, потому что, я уверен, мы все желаем добра нашим странам и нашим народам», — подчеркнул председатель Президиума НАН. -0-