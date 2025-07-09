«Будущее наших стран зависит от того, как молодежь научится общаться». Караник о форуме «Дети Содружества»

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее наших стран зависит от того, как молодежь научится общаться между собой. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник во время дискуссионной площадки «Встреча без галстуков», которая прошла 9 июля во время форума «Дети Содружества», передает корреспондент БЕЛТА.
«Надо чаще друг к другу ездить, общаться и завязывать дружбу». Разговор без галстуков прошел на форуме «Дети Содружества» «Ощущается особая энергетика и дружба». Якубицкая о форуме «Дети Содружества».
«Мы рассказываем участникам форума о том, что будущее принадлежит им, о том, что насколько светлое будущее будет у наших стран, зависит от того, как они научатся общаться между собой, насколько они будут патриотами, будут добры по отношению к другим, насколько они будут готовы много работать в любой сфере, чтобы обеспечить дальнейшее развитие наших стран и мир на нашей хрупкой планете Земля», — сказал Владимир Караник.
«Обязательно прилечу снова». Участники форума «Дети Содружества» поделились впечатлениями о Беларуси Участник форума «Дети Содружества» из России: площадка дала мне много эмоций, полезных контактов и друзей.
Он отметил, что это нужно для того, чтобы с гордостью смотреть на достижения детей и внуков. «Такие мероприятия нужно проводить для того, чтобы обеспечить преемственность поколений. Потому что сложности отношений отцов и детей, описанные еще Тургеневым, — залог будущего развития. Если каждое следующее поколение такое же, как предыдущее, то не будет развития. Если будет разорвана связь поколений, это тоже путь в никуда. И несмотря на то, что мы разные, у нас разные интересы, мы должны найти точки соприкосновения, потому что, я уверен, мы все желаем добра нашим странам и нашим народам», — подчеркнул председатель Президиума НАН. -0-
Фото Татьяны Матусевич.