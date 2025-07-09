«Обязательно прилечу снова». Участники форума «Дети Содружества» поделились впечатлениями о Беларуси

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Я обязательно прилечу снова — такими впечатлениями с корреспондентом БЕЛТА поделился участник форума «Дети Содружества» после дискуссионной площадки «Встреча без галстуков».
«Надо чаще друг к другу ездить, общаться и завязывать дружбу». Разговор без галстуков прошел на форуме «Дети Содружества» «Будущее наших стран зависит от того, как молодежь научится общаться». Караник о форуме «Дети Содружества».
Молодые участники форума получили возможность в открытом диалоге обсудить с представителями власти волнующие их вопросы. «Я не ожидала, что все пройдет так интересно. Министры отвечали понятно и развернуто. Это была уникальная возможность получить ответы на свои вопросы из первоисточника. Мне все очень понравилось, я нахожусь под впечатлением», — поделилась участница форума из Армении Теволинда Абраамян. Девушка также отметила красоту белорусской природы. «Здесь очень много деревьев. В Армении больше гор, а тут зелени, это очень радует глаз», — добавила она.
Представитель Узбекистана Мухаммадюсуф Исмаилжанов особо впечатлен белорусской кухней. «Я попробовал драники и блинчики с красной рыбой — это было очень вкусно! Люди здесь добрые и гостеприимные. Я бы остался здесь подольше и обязательно прилечу снова», — уверен молодой человек.
«Ощущается особая энергетика и дружба». Якубицкая о форуме «Дети Содружества» Участник форума «Дети Содружества» из России: площадка дала мне много эмоций, полезных контактов и друзей.
Форум продолжит работу, участников ждут новые дискуссии, мастер-классы и культурные мероприятия. -0-
Фото Татьяны Матусевич.