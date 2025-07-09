«Обязательно прилечу снова». Участники форума «Дети Содружества» поделились впечатлениями о Беларуси

Молодые участники форума получили возможность в открытом диалоге обсудить с представителями власти волнующие их вопросы. «Я не ожидала, что все пройдет так интересно. Министры отвечали понятно и развернуто. Это была уникальная возможность получить ответы на свои вопросы из первоисточника. Мне все очень понравилось, я нахожусь под впечатлением», — поделилась участница форума из Армении Теволинда Абраамян. Девушка также отметила красоту белорусской природы. «Здесь очень много деревьев. В Армении больше гор, а тут зелени, это очень радует глаз», — добавила она.