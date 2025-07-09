Итальянские ученые создали «карликовый» рис, адаптированный для роста на борту МКС

Также дель Бианко и ее коллеги изучают то, как на рост этих вариаций риса и его способность извлекать нутриенты и воду из грунта влияет микрогравитация, для чего ученые разработали специальную установку, которая особым образом вращает растения и создает аналог условий, царящих на МКС. Эти опыты, как надеются исследователи, помогут создать настоящий «космический рис», который станет основой рациона питания для участников долгосрочных экспедиций в дальний космос и на другие планеты.