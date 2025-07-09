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Трамп написал «письмо счастья» Майе Санду: Он сообщил, что США вводит для Молдовы пошлины на все товары в 25%

Трамп также предупредил, что в случае введения Молдовой пошлин на американские товары США поднимут свои пошлины на такую же ставку.

Источник: Комсомольская правда

Трамп написал Майе Санду письмо, в котором сообщил о новых тарифах.

Президент США в письме президенту Молдовы сообщил о введении тарифов в 25% на все молдавские товары, которые будут ввозиться в Штаты.

«С 1 августа 2025 года мы будем взимать с Молдовы пошлину в размере 25% на все молдавские товары, ввозимые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин», — говорится в письме.

В письме президент США утвердил новые пошлины на все молдавские товары в 25%. Фото: соцсети.

Трамп также предупредил, что в случае введения Молдовой пошлин на американские товары США поднимут свои пошлины на такую же ставку.

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