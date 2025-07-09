«Здесь атмосфера всегда праздника»: Стас Михайлов с аншлагом выступает в Витебске

9 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Певец Стас Михайлов подарил зрителям «Славянского базара в Витебске» вечер ярких эмоций и любимых песен — его сольный концерт собрал аншлаг, передает корреспондент БЕЛТА.
На новой сценической площадке фестиваля — в Витебском центральном спортивном комплексе — собрались самые преданные поклонники артиста. Зал встречает Михайлова теплыми аплодисментами, а во время исполнения хитов поет вместе с ним в унисон.
«Я сюда люблю приезжать уже на протяжении многих лет, поскольку здесь атмосфера всегда праздника. Люди едут из разных городов, и они уже готовы с самого начала танцевать, петь и веселиться. Здесь не нужно никого раскачивать, они уже настроены на праздник, — отметил артист в разговоре с журналистами перед выходом на сцену. — Здесь комфортно. И, надеюсь, завтра на торжественном открытии будет такая же атмосфера».
Певец также поделился размышлениями о значении «Славянского базара». По его мнению, в мире становится все меньше по-настоящему народных и искренних музыкальных праздников. «Если взять то, что происходит вокруг, допустим, конкурс “Евровидение”, — посмотрите, во что он превратился. А здесь стабильность», — подчеркнул Стас Михайлов. Он уверен, что «Славянский базар» и «Новая волна» — одни из немногих событий, которые продолжают сохранять атмосферу настоящего народного духа. Артист добавил, что такие форматы необходимо поддерживать.
Среди зрителей сольного концерта Стаса Михайлова в Витебском центральном спортивном комплексе есть и те, для кого это выступление стало особенно личным и трогательным.
Витебчанка Юлия Александрова рассказала, что билеты на концерт ей подарили дети. «Мне дети подарили билеты, решили порадовать. Это было очень приятно. Я давно знакома с творчеством Стаса Михайлова и с удовольствием пришла его послушать», — поделилась она.
По словам Юлии Александровой, такие события, как «Славянский базар», важны для тех, кто не всегда может позволить себе выехать за пределы города. Возможность посетить концерт в родном Витебске, да еще такого популярного исполнителя стала настоящим подарком. «В прошлом году я была в Ялте и только по видео от сына видела, как здорово проходит фестиваль здесь, в Витебске. Завидовала, честно говоря. И решила: в этом году обязательно останусь дома, чтобы насладиться атмосферой», — добавила она. Среди любимых песен Юлии — «Королева» и «Ты моя». А подпевать, призналась она, будет обязательно.
Еще одна витебчанка Наталья Громова пришла на концерт вместе с подругой и призналась, что для нее песни Стаса Михайлова не просто музыка, а «саундтрек к жизни». «Мы слушаем его давно, у меня с ним связаны целые периоды жизни. У него каждая песня — с душой, про что-то настоящее: про любовь, про боль, про веру, про женскую силу. Не просто музыка — это как будто про тебя, — рассказала Наталья. — Когда объявили, что он будет выступать в Витебске, мы сразу решили идти. Атмосфера здесь теплая, живая, прямо хочется петь вместе с залом. Мы сегодня за этим и пришли — почувствовать, что не одни такие».-0-
Фото Александра Хитрова.