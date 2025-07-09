«Здесь атмосфера всегда праздника»: Стас Михайлов с аншлагом выступает в Витебске

Еще одна витебчанка Наталья Громова пришла на концерт вместе с подругой и призналась, что для нее песни Стаса Михайлова не просто музыка, а «саундтрек к жизни». «Мы слушаем его давно, у меня с ним связаны целые периоды жизни. У него каждая песня — с душой, про что-то настоящее: про любовь, про боль, про веру, про женскую силу. Не просто музыка — это как будто про тебя, — рассказала Наталья. — Когда объявили, что он будет выступать в Витебске, мы сразу решили идти. Атмосфера здесь теплая, живая, прямо хочется петь вместе с залом. Мы сегодня за этим и пришли — почувствовать, что не одни такие».-0-