«Это судьбы людей». Спектакль «Рядовые» по пьесе Дударева проходит на «Славянском базаре в Витебске»

9 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Спектакль «Рядовые» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева проходит в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.
В фестивальную столицу постановку привез заслуженный коллектив Беларуси — Театр-студия киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм». Режиссером-постановщиком является заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, народный артист Беларуси Александр Ефремов. Спектакль был поставлен по пьесе известного белорусского драматурга и сценариста Алексея Дударева к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
В спектакле показаны образы белорусов, которые, пережив столько горя, предстают поразительно душевными и удивительно чувствующими, сохраняющими в себе лучшие человеческие качества, живущими в атмосфере добра и сочувствия, пытающимися уберечь друг друга. Сегодня ощущение Великой Отечественной войны в генах нашего народа, он знает смысл этой войны и смысл Победы. Война не вознаграждает никого, она несет утраты, потери, страдания, боль. И герои Дударева выживают в этом состоянии.
Артисты театра-студии перед показом поделились с журналистами впечатлениями от постановки и ожиданиями от встречи с витебским зрителем. Заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Терпицкий отметил, что труппа волновалась перед выступлением на прославленной коласовской сцене в Витебске, ведь здесь новая для актеров площадка и еще не знакомый зритель.
«Для меня это судьбы людей. Моего героя забирают на фронт прямо со свадьбы. Он обозленный, ненавидит все вокруг. Когда война заканчивается, он не знает, куда себя деть, он умеет только воевать. “Рядовые” Дударева — это классика, это хороший материал, его нужно знать. Мне кажется, равнодушным этот спектакль не оставляет никого», — подчеркнул актер Антон Жуков. -0-