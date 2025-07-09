«Это судьбы людей». Спектакль «Рядовые» по пьесе Дударева проходит на «Славянском базаре в Витебске»

«Для меня это судьбы людей. Моего героя забирают на фронт прямо со свадьбы. Он обозленный, ненавидит все вокруг. Когда война заканчивается, он не знает, куда себя деть, он умеет только воевать. “Рядовые” Дударева — это классика, это хороший материал, его нужно знать. Мне кажется, равнодушным этот спектакль не оставляет никого», — подчеркнул актер Антон Жуков. -0-