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Почти 30 строений повреждено в Витебской области за час грозового фронта

По данным ведомства, сегодня с 17.00 до 18.00 при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 23 м/с по территории Витебской области повреждено 29 строений.

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за час грозового фронта повреждено почти 30 строений. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

По данным ведомства, сегодня с 17.00 до 18.00 при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 23 м/с по территории Витебской области повреждено 29 строений. Так, повреждены 27 кровель частных жилых домов и две крыши частных магазинов в деревне Вархи Городокского района.

Оперативно на место ЧС выехала техника МЧС, работают службы реагирования района. «В результате разгула стихии никто не пострадал. Продолжается мониторинг ситуации», — пояснили в МЧС.

Запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Витебском облисполкоме. -0-