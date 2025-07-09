Почти 30 строений повреждено в Витебской области за час грозового фронта

По данным ведомства, сегодня с 17.00 до 18.00 при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 23 м/с по территории Витебской области повреждено 29 строений. Так, повреждены 27 кровель частных жилых домов и две крыши частных магазинов в деревне Вархи Городокского района.