В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через «Госуслуги», документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаю необходимым внедрить ряд экспериментальных мер по повышению доверия к полиции в регионах с наихудшими показателями. Одной из таких мер может стать введение системы оценки качества работы сотрудников полиции через приложение “Госуслуги”. После взаимодействия с сотрудником гражданин сможет отсканировать QR-код на форме полицейского и оставить оценку его работы по пятибалльной шкале», — сказано в документе.
По мнению автора обращения, система оценки через «Госуслуги» предоставит возможность честным и эффективным сотрудникам получать заслуженную награду.
«Регулярно получая положительные отзывы, сотрудники смогут претендовать на премии, а также на более быстрый карьерный рост, что сделает работу в полиции более привлекательной и мотивирующей. Такая система даст сотрудникам четкие стимулы для улучшения своей работы, укрепляя их заинтересованность в профессиональном развитии и повышении качества взаимодействия с гражданами», — считает парламентарий.
По словам депутата, работу сотрудников будут оценивать объективно, на основе реальных показателей, что способствует более справедливым кадровым решениям и уменьшает вероятность появления конфликтных ситуаций.
Ввести данную систему предлагается в качестве эксперимента в Приморском крае и Новосибирской области, поскольку в этих регионах уровень доверия к полиции ниже, чем в среднем по стране, добавил он.