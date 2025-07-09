В ГД предложили оценивать работу полицейских по QR-коду

«Регулярно получая положительные отзывы, сотрудники смогут претендовать на премии, а также на более быстрый карьерный рост, что сделает работу в полиции более привлекательной и мотивирующей. Такая система даст сотрудникам четкие стимулы для улучшения своей работы, укрепляя их заинтересованность в профессиональном развитии и повышении качества взаимодействия с гражданами», — считает парламентарий.