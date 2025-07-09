Законопроект об изменении Водного кодекса Республики Беларусь внесен в Палату представителей

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палату представителей правительством внесен проект закона «Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Проект закона разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений, возникающих в области охраны и использования вод, с учетом практики применения Водного кодекса Республики Беларусь. В соответствии с законопроектом Водный кодекс Республики Беларусь предлагается изложить в новой редакции.
Проектом закона, в частности, четко разграничиваются существующие сферы регулирования схожих по своей сути общественных отношений, возникающих в области охраны и использования вод. Предусматриваются особенности правового регулирования отношений Президентом Республики Беларусь.
Водный кодекс Республики Беларусь дополняется полномочиями для местных исполнительных и распорядительных органов распоряжаться водными ресурсами на соответствующей территории с определением приоритетов их целевого использования с учетом общегосударственных интересов. Предусматриваются специальные требования, позволяющие регулировать последствия самовольного выполнения работ на водных объектах.
Головной комиссией по законопроекту определена Постоянная комиссия по экологии и природопользованию Палаты представителей. -0-