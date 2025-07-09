Законопроект об изменении Водного кодекса Республики Беларусь внесен в Палату представителей

Проект закона разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений, возникающих в области охраны и использования вод, с учетом практики применения Водного кодекса Республики Беларусь. В соответствии с законопроектом Водный кодекс Республики Беларусь предлагается изложить в новой редакции.