Россиянам рассказали, как безопасно наслаждаться мороженым в зной

В жаркую погоду мороженое может стать причиной проблем со здоровьем, если его употреблять в неправильных условиях. Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о безопасных способах наслаждаться этим десертом при температуре на улице выше 30 градусов. Об этом пишет «Ридус».
— Если употреблять мороженое в жаркой обстановке, в том числе на улице, то есть возможность получить обыкновенную простуду, если тело перегрето. Чаще всего люди заболевают воспалительным фарингитом, иногда даже с температурой, — пояснила специалист.
Диетолог добавила, что в жаркую погоду существуют более безопасные места для употребления мороженого. По ее словам, если человек находится в помещении без кондиционера, то проблем, кроме избыточной калорийности, не будет. Все зависит от состояния организма и окружающих условий. Мороженое само по себе не вызывает простудных заболеваний.
Ранее россиянам раскрыли безопасные порции мороженого для детей. По словам терапевта Асият Байчоровой, детям до 2 лет этот десерт не рекомендуется вовсе, а малышам 3−5 лет можно не более полстаканчика.