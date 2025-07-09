Россиянам рассказали, как безопасно наслаждаться мороженым в зной

Диетолог добавила, что в жаркую погоду существуют более безопасные места для употребления мороженого. По ее словам, если человек находится в помещении без кондиционера, то проблем, кроме избыточной калорийности, не будет. Все зависит от состояния организма и окружающих условий. Мороженое само по себе не вызывает простудных заболеваний.