Джангули Гвилаве — 70: его года — наше богатство

Нашему имениннику годы дали блестящую карьеру, замечательную семью, десятки книг, рассказов и бесчисленное количество публикаций. Читателям годы Джангули подарили его тонкий философский юмор и мудрость, всегда изящно упакованную не только в литературное дарование, но и в утонченную деликатность. А нам, его коллегам и друзьям, годы, проведенные Джангули Борисовичем в редакции «МК», дали еще и бесценную возможность прикоснуться к его богатому опыту и широкой натуре: попросить совета и помощи в трудной ситуации, посидеть за его всегда щедрым столом, да и просто побеседовать с ним — и будто погрелся под ласковым абхазским солнцем. В помощи и словом, и делом друзьям Джангули никогда не отказывает: талантами дружбы и доброты природа наградила его наравне с другими своими многочисленными дарами, плодами которых наш юбиляр всегда охотно делится. Неслучайно вот уже почти полвека читатели «МК» раз в неделю исправно хохочут, читая рубрику Гвилавы, ставшую такой фирменной приметой нашей газеты, что даже теперь, когда многие издания перестали развлекать читателей сатирой и юмором, мы все еще имеем возможность посмеяться тонким замечаниям Джангули. На его родине говорят, что джигиты не стареют, пока вооружены шуткой. А наш «МК»-джигит всегда во всеоружии.