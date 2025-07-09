Джангули Гвилаве — 70: его года — наше богатство

Посмотришь на сегодняшнего юбиляра, бессменного редактора отдела «Сатира и юмор» «МК», писателя, журналиста Джангули Борисовича Гвилаву, — и сразу вспоминается поговорка его малой родины, Республики Абхазия: «Настоящего джигита годы не берут, они ему дают».
Нашему имениннику годы дали блестящую карьеру, замечательную семью, десятки книг, рассказов и бесчисленное количество публикаций. Читателям годы Джангули подарили его тонкий философский юмор и мудрость, всегда изящно упакованную не только в литературное дарование, но и в утонченную деликатность. А нам, его коллегам и друзьям, годы, проведенные Джангули Борисовичем в редакции «МК», дали еще и бесценную возможность прикоснуться к его богатому опыту и широкой натуре: попросить совета и помощи в трудной ситуации, посидеть за его всегда щедрым столом, да и просто побеседовать с ним — и будто погрелся под ласковым абхазским солнцем. В помощи и словом, и делом друзьям Джангули никогда не отказывает: талантами дружбы и доброты природа наградила его наравне с другими своими многочисленными дарами, плодами которых наш юбиляр всегда охотно делится. Неслучайно вот уже почти полвека читатели «МК» раз в неделю исправно хохочут, читая рубрику Гвилавы, ставшую такой фирменной приметой нашей газеты, что даже теперь, когда многие издания перестали развлекать читателей сатирой и юмором, мы все еще имеем возможность посмеяться тонким замечаниям Джангули. На его родине говорят, что джигиты не стареют, пока вооружены шуткой. А наш «МК»-джигит всегда во всеоружии.
Заслуги Джангули перечислять можно очень долго, но сразу видится лицо юбиляра, которого природа одарила и скромностью. Чем больше реальных побед, тем меньше нужды в словах, тем более что юбиляр на достигнутом останавливаться не привык. Выпускник философского факультета МГУ, Джангули с юных лет вершил важные дела: вел авторские программы на радио и ТВ, руководил телеканалами и издательствами, имеет литературные и госнаграды, а в Московском союзе литераторов, член которого он уже 30 лет, Гвилаву уже долгие годы переизбирают председателем секции прозы и главредом литературного альманаха.
У Джангули Гвилавы есть рассказ «Кавказец ли я?», а в нем слова: «Кавказец должен уметь все, что умеет другой мужчина, и еще чуть-чуть больше, чего не может никто, кроме него. Трудно, очень трудно быть настоящим кавказцем. Но не быть им кавказцу гораздо труднее». Джангули, у вас отлично получается — и так держать!