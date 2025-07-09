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Ушел из жизни известный ростовский художник

На 85-м году жизни скончался ростовский художник Владимир Бегма.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на 85-м году жизни скончался Владимир Иванович Бегма, заслуженный художник России, чье творчество стало настоящим достоянием донского края. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил сын художника Георгий Бегма.

Владимир Бегма ушел из жизни 7 июля. Художник отдал большую часть жизни искусству. Его картины покорили множество сердец и оставили свой отпечаток в мире искусства.

— Он был главой нашей династии художников. Его творчество было отмечено множеством наград и медалей, но главное не это, а то что он привнес в культуру нашего края и всей нашей Родины, — написал сын.

Работы художника, проникнутые любовью к шолоховским образам и донской природе, хранятся в 27 музеях и частных коллекциях по всему миру. Среди многочисленных наград художника — золотая медаль Василия Сурикова, высшая профессиональная награда для деятелей искусства.

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