Ушел из жизни известный ростовский художник

В Ростове на 85-м году жизни скончался Владимир Иванович Бегма, заслуженный художник России, чье творчество стало настоящим достоянием донского края. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил сын художника Георгий Бегма.
Владимир Бегма ушел из жизни 7 июля. Художник отдал большую часть жизни искусству. Его картины покорили множество сердец и оставили свой отпечаток в мире искусства.
— Он был главой нашей династии художников. Его творчество было отмечено множеством наград и медалей, но главное не это, а то что он привнес в культуру нашего края и всей нашей Родины, — написал сын.
Работы художника, проникнутые любовью к шолоховским образам и донской природе, хранятся в 27 музеях и частных коллекциях по всему миру. Среди многочисленных наград художника — золотая медаль Василия Сурикова, высшая профессиональная награда для деятелей искусства.
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