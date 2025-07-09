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Уфимцы накопили более 2,6 млрд рублей долгов за ЖКУ

Известно, оплату каких услуг ЖКХ чаще всего игнорируют уфимцы.

Источник: Комсомольская правда

К началу июля жители Уфы задолжали за коммунальные услуги рекордные 2,65 млрд рублей. Такие цифры озвучила директор городского Единого расчетно-кассового центра Айгуль Винникова на совещании в мэрии.

Основные долги распределились следующим образом:

— 1 млрд 15 млн рублей перед крупными управляющими компаниями;

— 813 млн рублей перед ТСЖ и другими организациями;

— 817 млн рублей перед «Спецавтохозяйством» и «Уфаводоканалом».

Несмотря на повышение тарифов на ЖКУ в прошлом году на 8,5−13,6%, общая сумма задолженности выросла всего на 0,3% (8 млн рублей). По мнению представителя ЕРКЦ, это свидетельствует о постоянной работе с должниками.

По его словам, больше всего уфимцы должны за содержание жилья (863 млн рублей), дополнительные услуги вроде уборки, видеонаблюдения (807 млн), водоснабжение и водоотведение (420 млн), вывоз мусора (397 млн).

Сейчас оплачивать квитанции нужно до 10 числа следующего месяца. Однако с марта 2026 года сроки изменятся: платежки будут приходить 5 числа, а платить можно будет до 15 числа.

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