В Подмосковье подростки все чаще выкладывают в социальные сети видео с издевательствами: страшно выходить на улицу

В последнее время в Московской области наблюдается крайне тревожная тенденция: участились случаи, когда подростки выкладывают в социальные сети видео с издевательствами над животными и людьми. Эти материалы не только шокируют своей жестокостью, но и вызывают серьезную обеспокоенность по поводу личной безопасности. Как пишут люди в комментариях после просмотра такого шок-контента: страшно выходить на улицу. Тем более что этому частному мнению есть официальное подтверждение. По данным Генеральной прокуратуры, число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2024 году, выросло на 40 процентов, общее количество правонарушений, наоборот, снизилось. В чем причина этого парадокса — разбирался «МК».