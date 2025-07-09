В Подмосковье подростки все чаще выкладывают в социальные сети видео с издевательствами: страшно выходить на улицу

В последнее время в Московской области наблюдается крайне тревожная тенденция: участились случаи, когда подростки выкладывают в социальные сети видео с издевательствами над животными и людьми. Эти материалы не только шокируют своей жестокостью, но и вызывают серьезную обеспокоенность по поводу личной безопасности. Как пишут люди в комментариях после просмотра такого шок-контента: страшно выходить на улицу. Тем более что этому частному мнению есть официальное подтверждение. По данным Генеральной прокуратуры, число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2024 году, выросло на 40 процентов, общее количество правонарушений, наоборот, снизилось. В чем причина этого парадокса — разбирался «МК».
На смену Чикатило.
Что ни день, то Подмосковье сотрясают новые криминальные скандалы с участием несовершеннолетних. Вот только несколько свежих примеров, о которых писали в соцсетях.
В Дмитровском городском округе трое братьев, проживающие в селе Внуково, держат всю округу в страхе. Прославились они тем, что распыляют перцовый газ в лицо прохожим, а потом преследуют своих жертв и снимают их мучения на видео, чтобы выложить в Интернет. Малолетним хулиганам 12, 15 и 16 лет, причем самый дерзкий из них — младший брат, он уже состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Среди последних пострадавших — пожилой мужчина, которой шел с тяжелой сумкой из магазина, и две девочки-школьницы из соседнего поселка Буденовец. Одной из них после распыления перцового аэрозоля потребовалась срочная помощь медиков, которые зафиксировали у ребенка ожог роговицы первой степени.
Еще братья любят мучать животных, пытки четвероногих юные живодеры тоже записывают на видео, чтобы потом похвастаться перед своими фолловерами. Как сообщает интернет-ресурс Regions.ru, в телеграм-канале старшего брата выложены записи издевательств над птицами, выдрой и другими животными. Причем прежде чем убить своих жертв, живодер долго мучает их кухонным ножом.
К сожалению, такие нелюди живут не только в Дмитровском городском округе. В начале месяца в социальных сетях завирусилось видео, где группа подростков из Балашихи (микрорайон Новое Павлино) избивает палками стаю голубей, а раненых птиц они душили голыми руками.
Реутов также оказался в центре скандала, связанного с жестоким обращением с животными. Двое молодых людей, используя страницу печально известных «хабаровских живодерок», рассылали зоозащитникам видео с издевательствами над кошками и собаками.
«Ни по одному из этих дел, где фигурируют несовершеннолетние, мучающие животных, не было со стороны правоохранительных органов никаких суровых санкций — максимум небольшой штраф родителям, — говорят зоозащитники. — Как только вспыхнет в СМИ скандал, прокуратура или Следственный комитет объявляют о начале проверки, стоит общественности утихнуть, тут же закрывается и дело».
Между тем ведущий специалист по серийным маньякам, психиатр Александр Бухановский, поймавший Чикатило, неоднократно писал в своих работах, что 60% будущих серийных убийц в детстве любили мучить животных. Становится жутковато, когда задумаешься после этой информации, какая подрастает молодежь в Подмосковье.
Причины и последствия.
О подростковой жестокости сейчас много рассуждают, в том числе и политики. Причем чаще всего все ругают социальные сети, обвиняя их в том, что они стали анонимной площадкой для демонстрации шокирующих видео.
В этом есть доля правды: подростки стремятся к популярности и признанию среди сверстников, совершая самые запредельные поступки, в том числе и противоправные действия, причем не задумываясь о последствиях — ведь, по их мнению, это все как бы игра. Плюс виртуальный мир позволяет им долгое время оставаться анонимными и безнаказанными.
И все-таки не в одном Интернете дело. Большинство экспертов сходятся на том, что главная причина роста насилия среди несовершеннолетних скрывается в отсутствии контроля со стороны взрослых и недостаточной профилактической работе с теми из них, кто по каким-либо причинам скатывается на кривую дорожку.
«У современных детей отсутствует эмпатия. Они не умеют сострадать даже своим близким, друзьям, не говоря уже о людях посторонних. Отсюда и жестокость в отношении более слабых. Ведь издеваются, как правило, над теми, кто не может дать отпор, — младшими детьми, стариками, девочками», — рассуждает психолог Валерий Хомутов.
Действительно, ни жалости, ни сострадания, ни даже простого человеческого понятия, что маленьких обижать нельзя, у представителей «альфа» — это те, кто родился после 2010 года, — чаще всего не наблюдается. Иначе чем объяснить появление в Сети еще одного шок-контента, где великовозрастные балбесы дубасят и водят на поводке девятилетнего мальчугана. Сначала это видео тоже отнесли на счет подмосковных подростков, но после проверки СК выяснилось, что его засняли в Алтайском крае.
Зато в Сергиевом Посаде не так давно произошел еще более шокирующий случай: семнадцатилетний парень ударом ноги в голову убил пенсионера. Приступ агрессии со стороны подростка вызвало всего лишь замечание со стороны пожилого человека. Оказывается, такая реакция — в случае чего бить обидчика по голове ногой — у малолетнего подонка давно вошла в привычку. Однако полиция на «шалости» юного каратиста смотрела сквозь пальцы.
Незадолго до трагедии, в результате которой погиб мужчина, похожий инцидент случился с 13-летним мальчиком. Ему каратист тоже нанес свой коронный удар по голове ногой. Ребенок потерял сознание и пришел в себя только в больнице, долго лечился от последствий черепно-мозговой травмы. Однако его родители так и не смогли добиться от полиции возбуждения уголовного дела в отношении садиста. Как им объяснили стражи порядка, нет состава преступления.
Зато теперь есть. Недавно в Подмосковье был принят новый закон о комиссиях по делам несовершеннолетних. Старый, который принимали еще 20 лет назад, говорят, уже устарел. Поэтому вместо живой работы с детьми члены комиссий большую часть времени занимались бумажной работой. Теперь весь документооборот хотят перевести в цифру, будет меньше заседаний и больше конкретной помощи трудным подросткам и их семьям.
Ну, а что же родители, разве это не их святое дело прививать своим детям все доброе, светлое, в духе наших традиционных российских ценностей? В том числе учить милосердию не только к более слабым людям, но и к животным. И кто, как не родители, должен объяснить своим чадам, что видео, на котором те избивают и унижают детей, стариков, животных, ни при каких раскладах не может служить доказательством их мужской доблести и чести.
«Современные подростки живут в условиях крайне размытых моральных ценностей. Культ насилия и жестокости присутствует не только в Интернете, но и в новостях, политике, на телевидении. Откуда ребенку с не окрепшей еще психикой и несформировавшимся моральным кодексом знать, что, например, уничтожение врага на войне — это подвиг, а в обычной жизни убийство — тяжкое преступление?» — продолжает Хомутов.
По словам эксперта, в последние годы наше общество переживает огромный стресс, и многие нравственные табу были поставлены под сомнение. Но если взрослый человек еще может увидеть границу дозволенного и сказать себе в критической ситуации «стоп», то подросток таких внутренних тормозов не имеет и идет до конца. Поэтому воспитание детей требует от родителей сейчас даже больше усилий, времени и внимания, чем 20 или 30 лет назад.
Но, я думаю, что одни только родители с этой задачей могут и не справиться, особенно если сама семья неблагополучная, все общество должно объединиться, чтобы сохранить человечность и сострадание как главные наши ценности и передать их следующим поколениям.