Юра Борисов сыграет в фильме про разработчика ChatGPT

Борисов сыграет роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера.
Amazon официально объявила, что актер Юра Борисов получил роль в предстоящем фильме Луки Гуаданьино под названием «Искусственный». Лента расскажет про основателей OpenAI, американскую компанию-разработчика сервиса ChatGPT. Об этом написал журнал The Variety.
«Юра Борисов официально утвержден на роль в предстоящем фильме Луки Гуаданьино “Искусственный”. Фильм, действие которого происходит на студии Amazon MGM, описывается как “комедийная драма, действие которой происходит в мире искусственного интеллекта”, — говорится в материале The Variety.
Борисов исполнит в проекте роль Ильи Суцкевера, одного из соучредителей OpenAI, который, как утверждается, стал инициатором увольнения Альтмана. В центре сюжета ленты окажется Сэм Альтман, основатель компании OpenAI, разработавшей ChatGPT. Эндрю Гарфилд воплотит образ Альтмана на экране. Картина сосредоточится на резонансном скандале 2023 года, связанном с попыткой сместить Альтмана с поста руководителя. Производство фильма «Искусственный» запланировано на предстоящее лето. Съемки пройдут в США (Сан-Франциско) и Италии.
Ранее Юра Борисов был приглашен в Американскую академию кинематографических искусств и наук, что дало ему право голосовать за номинантов и лауреатов премии «Оскар». Он вошел в число 534 деятелей киноиндустрии. Помимо него приглашение получили Джереми Стронг, известный по сериалу «Наследники» и фильму «Ученик», Киран Калкин («Наследники»), Дейв Батиста («Стражи галактики», «Дюна»), Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен», «Дюна») и Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Последний король Шотландии»).