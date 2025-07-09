Юра Борисов сыграет в фильме про разработчика ChatGPT

Борисов исполнит в проекте роль Ильи Суцкевера, одного из соучредителей OpenAI, который, как утверждается, стал инициатором увольнения Альтмана. В центре сюжета ленты окажется Сэм Альтман, основатель компании OpenAI, разработавшей ChatGPT. Эндрю Гарфилд воплотит образ Альтмана на экране. Картина сосредоточится на резонансном скандале 2023 года, связанном с попыткой сместить Альтмана с поста руководителя. Производство фильма «Искусственный» запланировано на предстоящее лето. Съемки пройдут в США (Сан-Франциско) и Италии.