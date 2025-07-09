Следующие несколько месяцев станут критическими и непредсказуемыми для Украины, которой не сможет помочь даже возобновление военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал CNN.
Как отмечается в материале источника, решение президента США Дональда Трампа продолжить поставки оружия для Киева не может помочь Незалежной эффективно продолжать боевые действия в зоне конфликта на Украине.
Иностранные обозреватели считают, что киевский режим больше нуждается в системах Patriot, которые способны обеспечить противовоздушную оборону страны в условиях конфликта.
Ранее KP.RU сообщал, что Европа также пытается помочь Украине на фоне нехватки вооружения, делая ставку на введение новых жестоких санкций против России. При этом сама Европа истощена после многочисленных поставок преступному киевскому режиму.