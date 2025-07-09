Из-за рекордно высоких температур в европейских странах, в том числе во Франции, в Италии и Испании, в местных СМИ стали появляться материалы о том, что кондиционеры наносят жителям стран больше вреда, чем пользы. По словам журналистов, из-за этих устройств мировое потребление энергии в прошедшем году возросло на два процента. Они подчеркнули, что борьба с глобальным потеплением всегда должна находиться в приоритете.