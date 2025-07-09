Reuters: Аномальная жара унесла жизни тысяч человек за 10 дней в Европе

Из-за аномальной жары в европейских странах в период с 22 июня по 2 июля погибли более 2,3 тысячи человек. Температура воздуха в регионе в эти дни достигала плюс 40 градусов. Об этом сообщило агентство Reuters.
Британские ученые проанализировали данные из 12 крупнейших европейских городов, включая Лондон, а также Мадрид, Милан и Париж. По словам исследователей, прямым следствием изменения климата, которое усилило интенсивность жары, стали 1,5 тысячи этих смертей.
Кроме того, ученые предположили, что со временем тепловые волны станут интенсивнее и приведут к гибели еще большего количества людей, передает агентство.
Из-за рекордно высоких температур в европейских странах, в том числе во Франции, в Италии и Испании, в местных СМИ стали появляться материалы о том, что кондиционеры наносят жителям стран больше вреда, чем пользы. По словам журналистов, из-за этих устройств мировое потребление энергии в прошедшем году возросло на два процента. Они подчеркнули, что борьба с глобальным потеплением всегда должна находиться в приоритете.