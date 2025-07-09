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У подростка вырос волос в глазу: врачи удалили его под общей анестезией

Волос, выросший внутри глаза школьницы, привел ее на больничную койку.

Волос, выросший внутри глаза школьницы, привел ее на больничную койку. Удалять аномалию пришлось под общим наркозом.

Как узнал «МК», на днях в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила 14-летняя девочка с жалобой на волос, который вырос не снаружи глаза, а внутри него. При осмотре врачи действительно обнаружили в слизистой оболочке левого глаза девочки новообразование, напоминающее ресницу. Волос достигал длины около 1 см и постоянно вылезал из-под века, вызывая дискомфорт у хозяйки.

По словам врачей, это довольно редкий случай. Хотя само образование не представляло угрозы, его местонахождение стало показанием к операции. Волос удалили под общей анестезией с кусочком слизистой, который отправили на гистологическое исследование тканей.

Операция прошла успешно, девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой на амбулаторное лечение.