У подростка вырос волос в глазу: врачи удалили его под общей анестезией

Как узнал «МК», на днях в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила 14-летняя девочка с жалобой на волос, который вырос не снаружи глаза, а внутри него. При осмотре врачи действительно обнаружили в слизистой оболочке левого глаза девочки новообразование, напоминающее ресницу. Волос достигал длины около 1 см и постоянно вылезал из-под века, вызывая дискомфорт у хозяйки.