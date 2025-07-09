У подростка вырос волос в глазу: врачи удалили его под общей анестезией

Волос, выросший внутри глаза школьницы, привел ее на больничную койку. Удалять аномалию пришлось под общим наркозом.
Как узнал «МК», на днях в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила 14-летняя девочка с жалобой на волос, который вырос не снаружи глаза, а внутри него. При осмотре врачи действительно обнаружили в слизистой оболочке левого глаза девочки новообразование, напоминающее ресницу. Волос достигал длины около 1 см и постоянно вылезал из-под века, вызывая дискомфорт у хозяйки.
По словам врачей, это довольно редкий случай. Хотя само образование не представляло угрозы, его местонахождение стало показанием к операции. Волос удалили под общей анестезией с кусочком слизистой, который отправили на гистологическое исследование тканей.
Операция прошла успешно, девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой на амбулаторное лечение.