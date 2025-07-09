Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья неожиданно высказался о депортации из России

Бывший глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов прокомментировал свою депортацию из России.

Бывший глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов прокомментировал свою депортацию из России. В разговоре с журналистами в аэропорту Шереметьево он отметил, что решение о депортации стало для него неожиданным, а причину он не знает.

«Не знаю, честное слово, не знаю», — заявил Ибрагимов.

Также он признался, что из-за необходимости покинуть Россию «чуть-чуть расстроился», однако отказался рассказывать о дальнейших планах.

Ранее в среду СМИ сообщили, что главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова прямо сейчас депортируют из России. Ранее он был лишен российского гражданства.