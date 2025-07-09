Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья неожиданно высказался о депортации из России

Бывший глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов прокомментировал свою депортацию из России. В разговоре с журналистами в аэропорту Шереметьево он отметил, что решение о депортации стало для него неожиданным, а причину он не знает.