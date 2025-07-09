Как воспитать патриота? Поговорили с участниками военно-патриотических объединений Беларуси

Дарья Гриневская и Виктория Мыкалова учатся в средней школе № 16 Мозыря и участвуют в объединении по интересам «Поиск». Дарья рассказала, как они проводят время в коллективе. «Когда у нас в школе открывали патриотический класс и набирали желающих, мы загорелись. Теперь на каждое мероприятие едем своей командой — мы во многом обучены, занимаем призовые места и нам это безумно нравится. Храним память и часто бываем на раскопках, проводим экскурсии в музее для малышей, фотовыставки, квесты — это очень интересно», — отметила она.