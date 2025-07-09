Как воспитать патриота? Поговорили с участниками военно-патриотических объединений Беларуси

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как воспитать патриота и с чего начинается любовь к Родине — об этом корреспондент БЕЛТА расспросила ребят, участвующих в республиканском смотре-конкурсе военно-патриотических объединений.
Дарья Гриневская и Виктория Мыкалова учатся в средней школе № 16 Мозыря и участвуют в объединении по интересам «Поиск». Дарья рассказала, как они проводят время в коллективе. «Когда у нас в школе открывали патриотический класс и набирали желающих, мы загорелись. Теперь на каждое мероприятие едем своей командой — мы во многом обучены, занимаем призовые места и нам это безумно нравится. Храним память и часто бываем на раскопках, проводим экскурсии в музее для малышей, фотовыставки, квесты — это очень интересно», — отметила она.
В целом ученики этой школы охотно подключаются к патриотическим инициативам. Во многом это связано с личными историями. Например, прадед Виктории Мыкаловой был летчиком — сбит и погиб на войне.
Историей своей семьи поделилась и Дарья Гриневская. «В моей семье не было ничего подобного, но я храню память о прадедушке — на начало войны он был совсем маленьким. Недавно в школе делали альбомы памяти героев Великой Отечественной войны — наших прадедушек и прабабушек. Война повлияла на многое… Сколько героев погибло! Не сохранять эту память недопустимо», — уверена школьница.
Финальный этап смотра-конкурса военно-патриотических объединений посвящен 80-летию Победы. Подробнее о его организации рассказала заведующая отделом краеведения и патриотического воспитания Республиканского центра экологии и краеведения Александра Кравец. «Состязание проходило в двух номинациях: “Лучшие поисковые объединения” и “Лучшие военно-патриотические объединения” на базе районов, областей, по итогам которых команды вышли в республиканский этап отбора. В нашей стране тысячи объединений — среди них и клубы, которые участвуют в реконструкции военных событий», — сказала она.
Александра Кравец также высказала мнение, как воспитать гражданина, который любит свою страну и готов встать на ее защиту. «Патриотизм — это и любовь к тем людям, которые жили на этой земле. Естественно, и к тем, кто жил в годы военных лихолетий, которые случались на нашей территории неоднократно. Чтобы вырастить патриота, молодому человеку в первую очередь нужно дать знания о том, что было, — основы истории», — уверена она.
Смотр-конкурс продлится два дня. Заместитель министра образования Екатерина Петруцкая, выступая возле братской могилы советских военнопленных, партизан и мирных жителей (9-й км), рассказала о ближайших планах участников. Финальный республиканский этап соревнования, по ее словам, предполагает смотр-конкурс строевой подготовки, участие в научных конференциях, широкую экскурсионную программу — именно с таких моментов начинается память и уважение.
Молодое поколение активно принимает участие в поисковых работах, отметил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Сергей Корнев. «За последние несколько лет военнослужащие поискового батальона обнаружили несколько захоронений военнопленных и мирных граждан. Операция продолжается. Можно говорить о том, что в этом месте фашистские силы уничтожили тысячи людей — об этом свидетельствуют надписи на памятнике. Отрадно видеть среди участников смотра-конкурса много знакомых лиц — некоторым из них даже удалось принять участие в поисковых работах», — добавил он. -0-
Фото Сергея Шелега.