В Госдуме назвали Life.ru главные плюсы открытия аэропорта в Геленджике

Безусловно, открытие аэропорта в Геленджике увеличит турпоток в Краснодарский край. Геленджик — это гавань, которая на юге расположена, и она всегда была заполнена туристическим потоком, поэтому я думаю, что это очень сильно повлияет. Это влияет, в том числе и на Крым тоже. От Геленджика до Крыма ехать ближе, чем от Сочи до Крыма.
Сангаджи Тарбаев.
председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
Парламентарий напомнил, что многие туристы приезжали на полуостров с пересадками: прилетали в Сочи, садились на поезд и через Краснодар ехали в Крым. Из Геленджика это сделать удастся гораздо быстрее, заверил депутат. По его словам, это будет так называемая мультимодальная перевозка пассажиров в Крым, в том числе.
Тарбаев добавил, что сложно точно спрогнозировать в цифрах, на сколько увеличится турпоток в Краснодар с открытием аэропорта в Геленджике, однако прирост явно будет. Аэропорт открыли пока в режимном формате, напомнил депутат. Сейчас нужно понять, сколько рейсов запустят, и только потом можно анализировать ситуацию, объяснил он. Но уже очевидно, что запуск в работу воздушной гавани в Геленджике частично снимет нагрузку с аэропорта в Сочи.
Напомним, аэропорт в Геленджике вскоре возобновит свою работу. Сообщалось, что открытие запланировано на 18 июля. Однако первые рейсы могут стартовать уже 10 июля. В целях обеспечения безопасности полёты будут осуществляться исключительно в светлое время суток. Аэропорт не работал с 2022 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал предстоящее открытие воздушной гавани важным решением, а также поблагодарил Росавиацию и правительство страны за сделанный шаг.