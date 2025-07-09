В Госдуме назвали Life.ru главные плюсы открытия аэропорта в Геленджике

Тарбаев добавил, что сложно точно спрогнозировать в цифрах, на сколько увеличится турпоток в Краснодар с открытием аэропорта в Геленджике, однако прирост явно будет. Аэропорт открыли пока в режимном формате, напомнил депутат. Сейчас нужно понять, сколько рейсов запустят, и только потом можно анализировать ситуацию, объяснил он. Но уже очевидно, что запуск в работу воздушной гавани в Геленджике частично снимет нагрузку с аэропорта в Сочи.