В России объяснили, чем грозит обучение в Йельском университете

В мае 2024 года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность Йельского университета нежелательной на территории России, указав, что учебное заведение занимается подготовкой оппозиционных лидеров, участвует в разработке механизмов изъятия российских активов и проводит акции, направленные на дестабилизацию ситуации в стране. Среди выпускников университета есть лица, связанные с экстремистскими организациями, а его программы, по данным ведомства, способствуют эскалации протестной активности в РФ.