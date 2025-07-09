В России объяснили, чем грозит обучение в Йельском университете

Платное обучение в Йельском университете грозит уголовным наказанием.
Обучение в Йельском университете (признан в РФ нежелательной организацией) на платной основе и распространение информации о нем могут быть признаны финансированием нежелательной организации с последующей административной или уголовной ответственностью. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
«Признание деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации влечет за собой серьезные последствия. В их числе запрет на создание на территории России структурных подразделений и прекращение деятельности ранее открытых, на распространение информационных материалов, издаваемых организацией, на проведение операций с денежными средствами и иным имуществом», — заявил Выборный агентству РИА Новости.
Депутат пояснил, что участие в деятельности таких организаций, включая оплату обучения, посещение мероприятий или распространение материалов, может рассматриваться как финансирование или организация деятельности нежелательной структуры. За подобные действия предусмотрена административная ответственность по статье 20.33 КоАП РФ и уголовная — по статье 284.1 УК РФ, вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.
В мае 2024 года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность Йельского университета нежелательной на территории России, указав, что учебное заведение занимается подготовкой оппозиционных лидеров, участвует в разработке механизмов изъятия российских активов и проводит акции, направленные на дестабилизацию ситуации в стране. Среди выпускников университета есть лица, связанные с экстремистскими организациями, а его программы, по данным ведомства, способствуют эскалации протестной активности в РФ.
*Йельский университет признан в России нежелательной организацией.