Священник высказался об идее запретить в России праздник Ивана Купалу

— Его нельзя отменить. Если меня спросят как священника: можно ли принимать участие в празднике Ивана Купалы? Спрошу: «Ты кто? Ты — православный? Для тебя это неприемлемо. Ты — атеист? Какое мне дело до того, что ты делаешь? Ты не приносишь никому зла? Ну и слава Богу, да». (…) Мы живем в государстве, где много наций, много традиций. Ничего не надо запрещать, — приводит его слова Telegram-канал 360.ru.