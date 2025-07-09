Священник высказался об идее запретить в России праздник Ивана Купалу

Православный священник Иеромонах Феодорит считает, что запрещать языческий праздник Ивана Купала необязательно. Он считает, что несмотря на отсутствие отношения этого дня к христианству, он не оскорбляет православных.
Активное обсуждение этой темы началось после того, как протоиерей Виталий Рыбаков заявил, что день Ивана Купалы необходимо запретить на законодательном уровне.
— Никакой праздник не может оскорбить чувства верующих. Это языческий праздник, который как бы привязан по времени к рождеству Иоанна Предтечи, но, на самом деле, не имеет к нему отношения. Он существовал задолго до принятия христианства, — напоминает священник.
По его словам, отмечающий Ивана Купалу так или иначе впадает в язычество. Но, тем не менее, он считает, что «ничто не может оскорбить чувства верующего».
Кроме того, он выразил недовольство формулировкой закона, назвав ее «странной», поскольку действительно верующего человека нельзя так легко оскорбить. Он осудил эту идею за ее тоталитарность. Он считает, что введение штрафов за празднование Ивана Купалы «говорит о тоталитарном государстве».
Отдельно он подчеркнул, что в большинстве случаев сейчас этот праздник отмечают не настоящие язычники, а подростки, которые хотят «обнажить свою сексуализацию».
— Его нельзя отменить. Если меня спросят как священника: можно ли принимать участие в празднике Ивана Купалы? Спрошу: «Ты кто? Ты — православный? Для тебя это неприемлемо. Ты — атеист? Какое мне дело до того, что ты делаешь? Ты не приносишь никому зла? Ну и слава Богу, да». (…) Мы живем в государстве, где много наций, много традиций. Ничего не надо запрещать, — приводит его слова Telegram-канал 360.ru.
Некоторые молитвы, в том числе попытки обратиться за помощью к злым силам или бесам, считаются запретными в Русской православной церкви, рассказал священник Георгий Петров.