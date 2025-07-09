Суровый ответ: найден простой способ защитить россиян от телефонных мошенников

Сразу скажу: слово «ответ» в заглавии — не какая-то «волшебная» фраза, посылающая мошенников куда-то дальше, чем их обычно посылают опытные сограждане. Это реальная мера, правда, в большей степени зависящая от компаний сотовой связи, но и от всех нас требующая некоей решимости.
Но сначала небольшое отступление-напоминание. В 2021-м я публиковал очерк о девице за рулем «Мазды», рассылавшей эсэмэски и задавившей в Солнцеве двух детей.
Тогда были комментарии вплоть до «живьем ее с той мобилкой в руке закопать на месте преступления!», но мне более была важна тема «гонки потребления комфорта». Дело в том, что рост богатства и техновооруженности на целый круг обгоняет уровень понимания ответственности у обладателя новых гаджетов. Той солнцевской дуре и мобилка, и машинка слишком быстро попали в руки, как ключи от тигриных клеток и револьвер в лапы обезьянки из «Полосатого рейса». После такого, быть может, нелестного сравнения я предлагал: «Еще бы проверить, каким “революционно-ускоренным” способом оказались в ее руке и водительские права. Кто, где и как учил ее вождению? Понимаю: автошколу никак не привлечь, взятку, даже если бы и была, не доказать. Но как бывший кибернетик утверждаю: нынешняя тотальная цифровизация позволяет свести статистику по всей стране и сделать выборку: выпускники каких именно школ чаще всего совершали преступления на дорогах? Объективность статистики на больших массивах данных, “закон больших чисел” никто не отменял. И протянуть линию от этих данных: не к приговору, так хоть к “частному определению суда”.
Так я писал в 2021-м. А на днях прочитал в новостях: «Автошколы: нас будут шерстить, чтоб снять ответственность с ГИБДДшников!» Отрадно: судя по новостям, статистику ДТП с участием учеников автошкол признали важным исходным аргументом.
От того очерка 2021 года сегодня я протянул бы линию к другой напасти: телефонному мошенничеству. Здесь можно вывести один общий знаменатель. Та самая упомянутая в первых строках «гонка потребления комфорта», по-моему, объединяет человека, наслаждающегося быстрой ездой в своей машине, болтовней по своему мобильному телефону, и… бедолаг, попавшихся на невольном финансировании ВСУ посредством днепропетровских кол-центров.
И там и там мы видим, что рост гаджетовооруженности, комфорта обогнал уровень ответственности их обладателей. Предвижу гнев возражений: «Сравнил! Там мажор в “Мерсе”, с золотым айфоном, а тут у старухи последние, “гробовые” выманили! Как к ней вообще можно прилагать слово “комфорт”!».
Вот так мы и попадаемся на демагогию уровня 1917 года, на противопоставления. Отвлечемся от «классовых чуйств», задумаемся: так ли велика разница комфорта? Скользнуть пальцем по экрану хоть трижды золотого айфона или по простенькому… «классово антагонистическую» модель подберите сами. Сравнивать надо не их меж собой, а их обоих — с соотечественником тридцатилетней (всего лишь) давности. Вот он, чтобы осуществить платеж, брал паспорт, засаленную сберкнижку и шел в очередь к окошку сберкассы. Там осуществлялись «транзакции».
Призыв «Назад, к сберкнижкам!» — это, конечно, бред. Вспомнил их, лишь чтобы вырвать признание даже у самого классово непримиримого. Согласитесь, лишившийся «гробовых» (но посредством мобильника!) старик и тот, с «золотым айфоном Black Diamond», — они на одной ступени комфорта, «дольчевиты» относительно гражданина с паспортом и сберкнижкой в руках. Да хоть замерьте секунды их движений пальцами по экранам и признайте. Именно с честных признаний и начинаются общесправедливые меры.
И не бывает каких-то спасительных мер, социальных исцелений без солидарных самоограничений.
Кстати, первое легкое самоограничение все радостно приняли: «самозапрет на взятие кредитов». Удобней же было брать кредит дистанционно — лежа в постели, прихлебывая кофе, чем стоять в очереди (опять очереди!) в банке? Удобней. Вот и модель поведения, связи: Комфорт и Риск. Правда, закрывал «самозапрет» лишь от малой доли мошенничеств.
Предлагаемый следующий шаг Защиты создаст гораздо больше неудобств, плюс необходимо содействие сотовых компаний. Напомню, юридические лица имеют право установить плату за входящие к ним звонки (с уведомлением, конечно). А если и гражданам дать возможность ставить барьер: звонок к ним — 200 рублей, по любому мессенджеру!
То есть все набирающие вам должны заранее отправить эту сумму, допустим, на ваш баланс, счет у сотового оператора. Неудобство на первый взгляд кошмарное: 90% звонков НЕ мошеннические: родня, «по работе». И все должны тратиться. Но, во-первых, можно предусмотреть опцию: в конце разговора сотовый оператор спросит: «Вернуть 200 рублей позвонившему вам?» Ответ «да» станет привычным завершением разговора.
Но даже если сотовые не решатся сразу на дополнительные хлопоты с возвратами денег, все же можно согласиться: ведь в кругу родни, друзей звонки ходят по кругу и те «двухсотрублевки» будут гулять туда-сюда, между своими. Получится «игра с нулевой суммой». А вот для «днепропетровских» будет сложно, их стратегия игры стоит на бесплатных веерных звонках, плюс надо же засветиться, завести счета, показать, откуда и куда идут деньги…
200 рублей я предложил не только как начальный вариант — «сумма не утянет, не подорвет общение меж своими». Есть еще одна аналогия с той «сберкнижечной» эпохой. Две копейки — помните драгоценнейшую порой монетку? Мне лень сейчас проводить специальные расчеты, вспоминая инфляцию, обрезание трех нулей на дензнаках. Но, кажется, после всех бурь нынешние 200 рублей не очень отличаются от тогдашних 2 копеек.
Главное, по строгой логике, опуская в аппарат заветную медную монетку («слава богу, нашлась!»), вы точно так же авансировали свой звонок, как ныне соглашаясь на снятие каких-то безликих абстрактных 200 рублей.
И еще немного о связке «комфорт/риск». Как ворчали на советский рубль! Поехать за границу, купить заграничное? Искренне, всенародно презирали «деревянный». Оказалось, тем «деревом» мы были защищены как лучшей броней, например… от международных наркокартелей. Мы были с ними на разных планетах.
А мы-то думали, что конвертируемая «как у них» валюта теоретически может принести и прочее «как у них».
В нашу жизнь пришло страшно неравномерное обогащение. Но не в полит-подстрекательском смысле. Речь не о разных средствах у разных людей, а о дисбалансе в пределах «одного отдельно взятого» человека. Ворчим или хотя бы прислушиваемся к ворчанию политиков про «ограбление народа», не задумываясь: парадокс! у нас денег, гаджетов, комфорта больше, чем можем удержать в руках. Отсюда и просыпанные в телефоны миллиарды.