Суровый ответ: найден простой способ защитить россиян от телефонных мошенников

Тогда были комментарии вплоть до «живьем ее с той мобилкой в руке закопать на месте преступления!», но мне более была важна тема «гонки потребления комфорта». Дело в том, что рост богатства и техновооруженности на целый круг обгоняет уровень понимания ответственности у обладателя новых гаджетов. Той солнцевской дуре и мобилка, и машинка слишком быстро попали в руки, как ключи от тигриных клеток и револьвер в лапы обезьянки из «Полосатого рейса». После такого, быть может, нелестного сравнения я предлагал: «Еще бы проверить, каким “революционно-ускоренным” способом оказались в ее руке и водительские права. Кто, где и как учил ее вождению? Понимаю: автошколу никак не привлечь, взятку, даже если бы и была, не доказать. Но как бывший кибернетик утверждаю: нынешняя тотальная цифровизация позволяет свести статистику по всей стране и сделать выборку: выпускники каких именно школ чаще всего совершали преступления на дорогах? Объективность статистики на больших массивах данных, “закон больших чисел” никто не отменял. И протянуть линию от этих данных: не к приговору, так хоть к “частному определению суда”.