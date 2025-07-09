«Русский Чаплин» Дорофеев рассказал о Пьере Ришаре

Художественный руководитель театра «Мир Лиц», известный клоун, мим, режиссёр и выпускник легендарного театра «Лицедеи» Максим Дорофеев рассказал о том, как французский актер Пьер Ришар, увидев на сцене русского мима, был в восторге от его органики и юмора и тут же предложил Максиму Дорофееву создать общий проект.
«Мы познакомились с Пьером Ришаром несколько лет назад на фестивале “Хрустальный ИсточникЪ”, — вспоминает в беседе с aif.ru Максим Дорофеев, художественный руководитель театра “Мир Лиц”, клоун, мим, режиссёр. — Он наблюдал за нашими номерами и громко аплодировал, кричал “Браво”. Потом за кулисами я показал ему несколько движений, прошёлся смешной походкой. Ришар вскинул руки и закричал: “Русский Чаплин! Русский Чаплин!” Было приятно, конечно».
Дорофеев отметил, что, несмотря на уважаемый возраст, «Ришар открыт миру и радуется всему, как ребенок».
Максим Дорофеев рассказывает, что они со звездой французского кинематографа решили создать совместный российско-французский цирковой проект, где бы играл в том числе сам Ришар, одетый, как и все актеры «Мира Лиц», белым клоуном.
Дорофеев заметил, что из-за нынешней мировой политической ситуации проект пока не может быть осуществлен, но Пьер Ришар не теряет надежды сыграть вместе с «русским Чаплиным» — Ришар продолжает именно так звать популярного российского режиссера, актера и клоуна-мима, а вовсе не по имени Максим.
Дорофеев отметил, что популярность русских клоунов-мимов сейчас бьет рекорды за рубежом и ролики из нового шоу «Облачные клоуны» завирусились во многих зарубежных соцсетях. Также «Мир Лиц» в Сети стали в шутку называть «русским биткоином», потому что люди за границей стремятся подписать контракт и «забить» даты гастролей «Мира Лиц» в их стране, понимая, что ценник знаменитых русских лицедеев, как и биткоин, будет расти.
Особенным успехом «Мир Лиц» пользуется в Поднебесной после гастролей театра в Китае.
«Впереди у нас спектакли “Ретро-цирк. “Игрушки на чердаке королевского дворца”, “Циркачи”, “Бухта-Барахты”, — рассказывает aif.ru Максим Дорофеев. — Мы развиваемся, с каждым разом внедряем много интересных находок, придумок, идей. Сейчас я занимаюсь активно шоу “Облачные клоуны”, “Клауд клоунс”, как его называют уже теперь в Европе, где нас очень сильно ждут — первое время я даже удивлялся такому количеству запросов из-за рубежа. Но, конечно, в первую очередь нам важно порадовать спектаклями нашего российского любимого зрителя. Например, мы много сейчас гастролируем по югу. Впереди нас ждут постановка “Ретро-цирк”, которую мы повезем в конце августа в Ноябрьск. По сюжету забытые игрушки на чердаке королевского дворца оживают и строят свою жизнь. Оживают они, естественно, только ночью, а утром опять засыпают. Также есть спектакль “Циркачи”. Там я выразил всё, что у меня наболело. Я говорю про потерю жанра клоунада, как дискредитация жанра, почему так происходило, почему происходит так сейчас, как клоуны влияют на позитивное мироощущение. Спектакль “Бухта-Барахты” — это морское приключение. И, как и во всех моих спектаклях, там есть, естественно, и грустные нотки. Смех и слезы, всё, как это и бывает в жизни”.
Дорофеев отметил, что на их представлениях бывают зрители самых разных возрастов и национальностей: дети, мамы, папы, бабушки, дедушки, дагестанцы, русские, евреи, грузины, поляки, татары, французы, китайцы.
Отметим, сегодня 1 июля у Максима Дорофеева день рождения, который он отметил, как полагается настоящему артисту, на сцене: театр «Мира Лиц» показал свой хит, спектакль «Облачные клоуны» в рамках III Международного фестиваля детского кино «Хрустальный ИсточникЪ», организованного заслуженным артистом России Эвклидом Кюрдзидисом. Вход для зрителей был свободный.
Труппа театра «Мир Лиц» очень трогательно поздравила Дорофеева в соцсетях: «Сегодня Happy birthday у нашего руководителя театра Максима! Дорогой Максим, ты самый лучший наставник, мастер, учитель, педагог, актер, клоун, режиссер, артист, руководитель, сценарист, мастер, художник, писатель, швея, техник, бутафор, ремонтник, сантехник, создатель, креативный директор, монтажер, поэт, певец, модель, акробат, партнер, самый лучший папа и муж. Твое новое шоу “Облачные клоуны” с каждой секундой обретает все больше популярности, а зрители плачут от юмора и любви к нам, мы точно знаем, что наш спектакль будет мирового масштаба!
Мы тебя очень, очень сильно любим, спасибо тебе за твои безумные и креативные идеи, ты нас вдохновляешь, с тобой мы готовы на все".
Также Дорофеев провел несколько бесплатных мастер-классов в рамках форума.
Напомним, Пьер Ришар для многих является — олицетворением французской комедии. В кино он приобрел амплуа наивного неудачника, простодушного растяпы, сыграв в фильмах «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке» и др.