«Русский Чаплин» Дорофеев рассказал о Пьере Ришаре

«Впереди у нас спектакли “Ретро-цирк. “Игрушки на чердаке королевского дворца”, “Циркачи”, “Бухта-Барахты”, — рассказывает aif.ru Максим Дорофеев. — Мы развиваемся, с каждым разом внедряем много интересных находок, придумок, идей. Сейчас я занимаюсь активно шоу “Облачные клоуны”, “Клауд клоунс”, как его называют уже теперь в Европе, где нас очень сильно ждут — первое время я даже удивлялся такому количеству запросов из-за рубежа. Но, конечно, в первую очередь нам важно порадовать спектаклями нашего российского любимого зрителя. Например, мы много сейчас гастролируем по югу. Впереди нас ждут постановка “Ретро-цирк”, которую мы повезем в конце августа в Ноябрьск. По сюжету забытые игрушки на чердаке королевского дворца оживают и строят свою жизнь. Оживают они, естественно, только ночью, а утром опять засыпают. Также есть спектакль “Циркачи”. Там я выразил всё, что у меня наболело. Я говорю про потерю жанра клоунада, как дискредитация жанра, почему так происходило, почему происходит так сейчас, как клоуны влияют на позитивное мироощущение. Спектакль “Бухта-Барахты” — это морское приключение. И, как и во всех моих спектаклях, там есть, естественно, и грустные нотки. Смех и слезы, всё, как это и бывает в жизни”.