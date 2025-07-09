Тарифы на холодную воду выросли за неделю на 15%

Тарифы ЖКХ за первую неделю июля существенно прибавили в цене.
В течение первой недели июля стоимость холодной воды в России выросла почти на 15%. Горячей воды — почти на 14%. Также повысились цены на водоотведение, отопление и электроэнергию. Об этом следует из данных Росстата.
«Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг в среднем по России изменились: на водоснабжение холодное +14,9%, водоотведение +14,6%, водоснабжение горячее и отопление +13,8%. Газ сжиженный +13,5%, электроэнергию +13,0%», — говорится в отчете Росстата, который опубликован на сайте госстатистики.
Кроме того, отмечается, что размер платы за проживание в квартирах, находящихся в государственном и муниципальном жилищных фондах, увеличился на 1,4%. Увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте: в трамваях цена поездки выросла на 0,3%, в городских автобусах — на 0,2%, а в троллейбусах — на 0,1%.
Ранее стало известно, что по состоянию на 7 июля годовой уровень инфляции в России достиг 9,45%, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей, когда показатель составлял 9,39%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%, на продукты без плодов и овощей — не изменились. А вот потребительские цены, наоборот, выросли.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссияне зря критиковали новые тарифы ЖКХ: какие изменения в электроэнергии защищало Минэнерго.
Как ранее заявляло Минэнерго, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (в среднем по стране он составил 11,9%) необходим для реализации проектов по обновлению и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Поиск источников финансирования осуществляется за счет поэтапного увеличения тарифов.