Тарифы на холодную воду выросли за неделю на 15%

Ранее стало известно, что по состоянию на 7 июля годовой уровень инфляции в России достиг 9,45%, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей, когда показатель составлял 9,39%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%, на продукты без плодов и овощей — не изменились. А вот потребительские цены, наоборот, выросли.