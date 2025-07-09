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В Самарской области будет малооблачно и без осадков ночью 10 июля

Представители Приволжского УГМС поделились прогнозом погоды на начало четверга.

Представители Приволжского УГМС поделились прогнозом погоды на начало четверга.

Синоптики уточнили: ночью 10 июля в Самарской области будет малооблачно и без каких-либо осадков. Температура воздуха в 63-м регионе составит от +15 до порядка +20 градусов по Цельсию.

Специалисты прогнозируют неустойчивый слабый ветер в губернии.

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