Переводчицу лишили аккредитации в ЕК из-за записи разговора Зеленского

По информации издания, 19 декабря 2024 года на закрытой встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе чешские переводчики заметили, что их коллега, отвечающая за перевод с украинского языка, записывает содержание переговоров. Такие действия запрещены правилами поведения для сотрудников, работающих на мероприятиях за закрытыми дверями. Служба безопасности была проинформирована о нарушении, оборудование было изъято, а переводчица вынуждена была покинуть помещение.