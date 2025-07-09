Переводчицу лишили аккредитации в ЕК из-за записи разговора Зеленского

Переводчицу лишили аккредитации в Европейской комиссии из-за подозрений в шпионаже после того, как её застали за ведением записей во время закрытой встречи с участием Владимира Зеленского в прошлом году. Об этом пишет газета Monde.
По информации издания, 19 декабря 2024 года на закрытой встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе чешские переводчики заметили, что их коллега, отвечающая за перевод с украинского языка, записывает содержание переговоров. Такие действия запрещены правилами поведения для сотрудников, работающих на мероприятиях за закрытыми дверями. Служба безопасности была проинформирована о нарушении, оборудование было изъято, а переводчица вынуждена была покинуть помещение.
«После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы», — заявили представители ЕК в беседе с Monde.
Газета отмечает, что женщину заподозрили в шпионаже.
Немедленно после инцидента началось внутреннее расследование, переводчицу лишили аккредитации и запретили входить в здание Еврокомиссии. Результаты проверки были переданы бельгийским властям, которые решат, продолжать ли разбирательство.
Как уточняет Monde, родители переводчицы — россияне, но она сама жила на Украине. В течение многих лет она работала внештатной переводчицей в Еврокомиссии, НАТО, а также в МИД и Минобороны Франции.
При этом отмечается, что украинские посольства во Франции и Бельгии отказывают ей в разрешении на работу на мероприятиях с участием Зеленского. Как заявил украинский представитель в Париже, одна из причин — её «профессиональные отношения с властями РФ».
Однако журналисты указывают, что переводчица не исключена из списков сотрудников Североатлантического альянса, французских министерств или постоянного представительства Франции в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что украинские власти собираются заменить порядка 20 своих послов в странах G7 и G20.