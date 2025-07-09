Художник устроил перфоманс с нацистским приветствием и масттурбацией

В Вене мужчина устроил провокационную акцию перед зданием муниципалитета района Флоридсдорф, совместив нацистское приветствие с публичной мастурбацией. Как сообщает Exxpress, инцидент вызвал резонанс, а правоохранители оперативно задержали нарушителя и его спутницу, которая снимала происходящее на видео.
46-летний грек, назвавший свои действия «арт-проектом», объяснил, что таким образом хотел привлечь внимание к «глобальным проблемам человечества». Его подруга поддержала эту версию, заявив, что акция стала «шедевром всей его жизни». Однако полиция сочла поведение мужчины нарушением закона, запрещающего публичные действия сексуального характера.
Теперь задержанному грозит судебное разбирательство. Если его вина будет доказана, повторное правонарушение может привести к более серьезным последствиям, включая рассмотрение дела судом присяжных. Инцидент вызвал дискуссии о границах искусства и допустимости подобных провокаций в общественном пространстве.