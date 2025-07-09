Художник устроил перфоманс с нацистским приветствием и масттурбацией

Теперь задержанному грозит судебное разбирательство. Если его вина будет доказана, повторное правонарушение может привести к более серьезным последствиям, включая рассмотрение дела судом присяжных. Инцидент вызвал дискуссии о границах искусства и допустимости подобных провокаций в общественном пространстве.