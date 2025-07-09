В Госдуме неожиданно высказались об идее завезти миллион мигрантов из Индии

В Госдуме отреагировали на сообщения о том, что в Россию прибудет миллион трудовых мигрантов из Индии. Парламентарий в беседе с NEWS.ru усомнился в том, что уральским компаниям требуется именно один миллион мигрантов.
По мнению политика, нужно разработать четкий механизм для оценки дефицита рабочих рук, чтобы было обоснованным желание привлекать специалистов из других стран.
Он также отметил, что российские компании не стремятся повышать зарплаты сотрудникам и пытаются привлечь готовых работать за меньшие деньги мигрантов.
Депутат заявил, что российским капиталистам надо бить по рукам, если они все время будут завозить готовых работать за меньшие деньги людей из-за границы, потому что так вообще не будет роста заработной платы и уровня жизни рабочих.
По словам парламентария, если бы такой жадности не было и повышали бы заработную плату, то проблемы решались бы внутри страны.
Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, ссылаясь на заявление чрезвычайного и полномочного посла Индии в РФ заявил, что в Россию завезут миллион мигрантов. В числе регионов, куда направятся специалисты из-за рубежа, указана также Свердловская область.