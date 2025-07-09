Патриотизм, красота и память. Кульминацией Дня Беларуси на форуме «Дети Содружества» стал вечерний концерт

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кульминацией Дня Беларуси, который проходит во время X Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества», стал вечерний концерт в НДЦ «Зубренок», передает корреспондент БЕЛТА.
Директор Республиканского центра экологии и краеведения Елена Онуфрович отметила, что задумкой Дня Беларуси было показать всю красоту природы, культуры и истории. «Целый день программа была настроена именно на это. Началось все с “Аптекарского сада”, где участники форума увидели природу, потом прошло мероприятие, которое продемонстрировало наше историко-культурное наследие. Вечерний концерт — это кульминация Дня Беларуси», — рассказала она.
Белорусская делегация подготовила номера, в которых выражена красота белорусского языка, народных танцев, песен и, конечно, современной Беларуси. «Программа сопровождается видеоконтентом, где ребята видят все наши достопримечательности. Мы попытались в содержание концерта уложить все: историческую память, любовь к Родине, патриотизм, 80-летие Великой Победы, красоту нашей страны. Мы рассказали, что в Беларуси хорошо жить и мы рады встречать гостей», — подчеркнула руководитель центра.
«В очередной раз “Зубренок” становится площадкой для проведения большого международного детского форума, — сказала директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра “Зубренок” Татьяна Осмоловская. — На протяжении ряда лет наш центр является площадкой детской дипломатии. И Х Международный культурно-образовательный форум “Дети Содружества” тому подтверждение. Ребята заехали к нам вчера, расселились в корпусе “Озерный причал”. Конечно, мы готовились встречать участников форума. С организаторами были оговорены вопросы содержания программы, условия проживания ребят, их участия в мероприятиях».
Немаловажным моментом стала организация питания. «Мы специально для участников форума разработали “зубрятское” меню. Мы хотели удивить гостей белорусской кухней. Уверены, им понравились наши сырники “От бабушки”, салат “Зубрятский хрустик”, пикантная курочка, мясо по-белорусски, борщ по-белорусски со сметаной и многое другое. Ребята довольны, все в хорошем настроении. Программа их пребывания очень насыщенная. Мы хотели, чтобы ребята погрузились в нашу уникальную атмосферу, участвуя в разноплановых мероприятиях. Основная цель — сдружить молодежь и познакомить с достопримечательностями нашей страны», — добавила Татьяна Осмоловская.
В «Зубренке» проживают 96 участников форума «Дети Содружества», из них 80 детей. -0-
Фото Татьяны Матусевич.