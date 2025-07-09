Патриотизм, красота и память. Кульминацией Дня Беларуси на форуме «Дети Содружества» стал вечерний концерт

Директор Республиканского центра экологии и краеведения Елена Онуфрович отметила, что задумкой Дня Беларуси было показать всю красоту природы, культуры и истории. «Целый день программа была настроена именно на это. Началось все с “Аптекарского сада”, где участники форума увидели природу, потом прошло мероприятие, которое продемонстрировало наше историко-культурное наследие. Вечерний концерт — это кульминация Дня Беларуси», — рассказала она.