Сольники звезд на «Славянском базаре», выставки, спектакли, рок-увертюра. Чем удивляет фестивальный Витебск (обновляется)

Второй день XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск» начался в 13.00. Восходящие звездочки представили на сцене Концертного зала «Витебск» славянский хит в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. По итогам первого конкурсного дня в тройке лидеров оказались представители Казахстана, Мальты и Беларуси. Кстати, белоруска Амалия Сухан выступала под третьим номером, который она считает счастливым, и, возможно, это придаст ей сил для финального рывка.