Сольники звезд на «Славянском базаре», выставки, спектакли, рок-увертюра. Чем удивляет фестивальный Витебск (обновляется)

(ОБНОВЛЕНО 20.33).
9 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Рок-увертюра откроет серию концертов в Летнем амфитеатре, а юные исполнители уже показали себя на втором конкурсном этапе. XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» набирает обороты.
Второй день XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск» начался в 13.00. Восходящие звездочки представили на сцене Концертного зала «Витебск» славянский хит в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. По итогам первого конкурсного дня в тройке лидеров оказались представители Казахстана, Мальты и Беларуси. Кстати, белоруска Амалия Сухан выступала под третьим номером, который она считает счастливым, и, возможно, это придаст ей сил для финального рывка.
В Художественном музее в 15.00 презентовали выставку Зураба Церетели «Чарли-мечтатель». Здесь была представлена живопись, графика, эмаль, скульптура.
В 18.00 на торжественной церемонии подняли флаг фестиваля. Зрители присоединились к этому событию в культурно-спортивном комплексе Летнего амфитеатра.
В это же время в областной филармонии прошел сольный концерт грузинской группы Bravo Metehi. Сольное выступление Стаса Михайлова состоялось на новой сценической площадке — в Витебском центральном спортивном комплексе. В 19.00 поклонники артиста смогли насладиться любимыми песнями.
Еще один сольник начался в КЗ «Витебск» в 20.00. Белорусский певец Петр Елфимов вместе с Национальным академическим народным оркестром Беларуси имени Иосифа Жиновича представляет программу «Незабываемое…». Посетители концерта услышат лучшие произведения из творческого наследия Владимира Мулявина и ансамбля «Песняры».
В 19.00 зрителям в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа показали историческую драму «Рядовые».
В Летнем амфитеатре сегодня стартует серия ярких выступлений. В 22.00 на главной фестивальной сцене выступит оркестр Nikamuza с программой «Легенды рока».
Основные мероприятия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» пройдут с 10 по 13 июля. -0-
Фото Александра Хитрова.