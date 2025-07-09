Водителей предупредили о сильном ветре, повалившем 14 деревьев в Подмосковье

— И сегодня непогода затронула север и северо-запад Подмосковья. Больше всего пострадали пять округов: Солнечногорск, Истра, Рузский, Дмитровский и Электросталь. На проезжую часть упали 14 деревьев — девять из них в Солнечногорске, — сообщили в ведомстве.