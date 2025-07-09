Водителей предупредили о сильном ветре, повалившем 14 деревьев в Подмосковье

В Московской области 14 уже деревьев упали на проезжую часть из-за ветра. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
— И сегодня непогода затронула север и северо-запад Подмосковья. Больше всего пострадали пять округов: Солнечногорск, Истра, Рузский, Дмитровский и Электросталь. На проезжую часть упали 14 деревьев — девять из них в Солнечногорске, — сообщили в ведомстве.
Водителей призвали не парковаться под деревьями.
В настоящий момент специалисты работают над ликвидацией последствий непогоды, говорится в публикации.
Днем ранее из-за непогоды в регионе упало почти 80 деревьев, было повреждено семь автомобилей. Кроме того, в городском округе Истра рухнула вышка сотовой связи.
Гидрометцентр сообщил, что в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающейся грозы. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в европейской части РФ ожидается аномально жаркая погода с температурой на 4−5 градусов выше климатической нормы.